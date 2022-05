NADICA ADEMOV PRVI PUT U JAVNOSTI NAKON SKANDALA NA ROMSKOJ SVADBI U PARIZU: Evo kome se jada i kako izgleda! (FOTO)

Nadica Ademov uživala je s prijateljima pre nekoliko dana u lepom beogradskom vremenu u jednom kafiću, što je zabeležio i naš paparaco.

Pevačica ipak nije bila raspoložena za duge šetnje, pa je sela u jedan kafić u u neposrednoj blizini stana u kome živi u luksuznom novobeogradskom naselju. Ona se za ovu priliku ogrnula plavim sakoom, a dvojici prijatelja je sve vreme nešto pomno objašnjavala. Ovo je inače bila i prva prilika da vidimo kako pevačica izgleda nakon što je Kurir objavio informaciju da su ona i njen kolega Šerif Konjević jedva izvukli živu glavu u Parizu, gde su nedavno pevali na jednoj romskoj svadbi.

Podsetimo, naš izvor je opisao tok čitave situacije na ovoj svadbi, koja je mogla da se završi i batinama.

- Nadica je iznenada počela da se ponaša arogantno, video sam da je naprasno promenila raspoloženje, nešto se tu desilo, a Šerif je odmah po završetku pevanja napustio slavlje. Zasmetalo mu je što je gost bio nepristojan. On to ne voli i nastao je haos. I kod Nadice i kod njega mora da se zna red. Bilo je jako neprijatno i jedva su ih sproveli do izlaza da ne dođe do incidenta jer su gosti bili besni na njih. Da nije bilo obezbeđenja, moglo je svašta da se desi, ne verujem da bi izbegli batine - ispričao je naš sagovornik, dok je Nadica tu priču demantovala.

- Ništa se nije desilo. Incidenta nije bilo. To veselje je proteklo u savršenom redu. Domaćini su bili sjajni, kao i ekipa koja je pevala. Ne znam kome ide u prilog da plasira takve priče, ali moram da kažem da je to apsolutna izmišljotina. Ja sam i narednih dana nastavila da radim i svi su mogli da me vide - poručila je pevačica, dok je Konjević bio potvrdio naša saznanja.

