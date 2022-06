TO JE KAO DA POSMATRATE SILOVANJE, A NE POMOGNETE! Mirjana Anotonović PRKOSI Miroslavu Iliću: Brena se NE PLAŠI tebe, tu je u zlu

Mirjana Antonović saopštila je da je sud doneo odluku da je Devin Antonović biološki sin pevača Miroslava Ilića, što pevačeva nekadašnja ljubavnica, godinama pokušava da dokaže.

Pevačica Lepa Brena je bila svedok na suđenju, dok javnom prepucavanju Mirjane Antonović i Miroslava Ilića, po svemu sudeći, nema kraja.

- U životu treba čovek da smogne snage, da stane na stranu pravde i treba podržavati izmenu lošeg zakona, pa šta bilo. Mnogi se nećkaju, kao ne žele nikoga da povrede, ili ne žele da se mešaju ili pak nisu sigurni... To me podseća na one koji posmatraju silovanje u toku, a ne priđu da pomognu... A nedužna deca i dalje ispaštaju - navela je Mirjana Antonović na društvenim mrežama, koja se bori za uvažavanje DNK uzorka na sudu u našoj zemlji prilikom utvrđivanja očinstva.

- E, Brena je zato jedinstvena. Hrabra žena, kaže to što jeste, sviđalo se tebi to ili ne! Takva je, i ne plaši se nikoga i ničega, primerna majka, izvrsna prijateljica, u dobru i u zlu. Izvan svega, podržava i voli decu. Svaka čast! - dodala je Mirjana.

Brena je, podsetimo, nedavno otvoreno pričala o pomenutom slučaju.

- Jako sam srećna zbog presude. Tačnije, nije to pitanje sreće već moralne etike. Miroslav je bio sa mnom i Mirjanom dve godine na turneji, obišli smo ceo svet. Zabavljali su se i voleli tada i rezultat te ljubavi je Devin - kazala nam je tada.

- Suština, zbog čega sam im ostala u toj priči... Jedina smo zemlja koja nema zakon o utvrđivanju očinstva ili majčinstva. Treba da budemo prisutni u 21. veku. Podržala sam je u ime našeg prijateljstva i istine, i svih koji vode istu borbu - navodi Brena, te odgovara na pitanje da li bi opet prolazila kroz ovakvo suđenje.

- Naravno da bih opet bila svedok. Prijatelj sam u dobru i u zlu, i majka sam. Vidite kako se ta deca osećaju, za mene je to veoma važno. Treba im pružiti zaštitu - zaključila nam je pevačica tom prilikom.

