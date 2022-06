NIKOLA ROKVIĆ PROGOVORIO O FILMU POSVEĆEN POKOJNOM MARINKU! Otkrio ko bi imao GLAVNU ULOGU: To je jedino verodostojno

Pevač Nikola Rokvić progovorio je o iskustvu u svetoj zemlji Jerusalima, karijeri i porodici, a tom prilikom spomenuo je i film koji bi napravio o svom ocu Marinku Rokviću.

- Dosta se otvorilo, mislim da sam do septembra, oktobra dosta toga dogovorio, ima dosta posla, otkrio je na samom početku razgovora Nikola Rokvić da je prebukiran do oktobra, ali da je ipak izdvojio desetak dana za odmor sa porodicom:

- Idem sad u nedelju, deset dana sa porodicom, našao sam tih deset dana da malo odmorim, pa je spomenuo da mu je žao što je nije prisustvovao koncertu

- Žao mi je što nisam mogao da budem na koncertu jer sam imao nastup u Podgorici, a kad sam video da pada kiša, baš mi je bilo teško, ali se to posle sve nadoknadilo dobrom atmosferom, ljudi će se sećati tog koncerta i po kiši, tako da svaka čast, na pitanje otkud da je tako svež i u dobrom raspoloženju:

- Trudim se da živim zdravo, trening, dobra ishrana, san, tako da, naravno ima dosta nastupa, ali ja odradim svoje i odem kući.

Nikola Rokvić ima tremu kad mu je supruga Bojana Barović na nastupu

- Dođe ponekad, ali u većini slučajeva, ostane sa decom, ja radim, pa se vratim kući. Kad je ona tu, a i prijatelji, uvek imam tremu kako će sve to biti, kao i u Beogradu kada radim uvek imam veću tremu, to su moju sugrađani, prijatelji, nekako malo trema uvek postoji, Jerusalimom je oduševljen i smatra da svaki čovek treba bar jednom da ode tamo:

- Sveta zemlja, toliko divnih stvari sam video, preporučujem svakome da barem jednom u životu poseti Jerusalim, promenilo me je ovo putovanje, pogotovu u Jerusalim za Vaskrs da dobije taman onoliko koliko mu treba po njegovoj meri, a i koliko je zaslužio. Svi smo mnogo dobili i trudićemo se da zadržimo sve to - rekao je Nikola

- Možda jednog dana, još je sve to sveže, za to treba da prođe vreme, a kao glavna uloga, najverodostnija njegovog oca je upravo on. Ja, ja smatram da bih ga dobro odglumio, moj brat bi podržao sigurno, i što se tiče i pevanja Marinko i ja smo slični dok je Marko totalno drugačiji od nas, što je dobro.

