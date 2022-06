VESNA DE VINČA POTPUNO IZGUBILA OSEĆAJ ZA GLAD! Već 10 dana jede samo po 10 trešanja s košticama, a razlog je ŠOKANTAN!

Vesna de Vinča odlučila je da ne jede ništa osim trešanja, a kako kaže, reč je o rigoroznom čišćenju organizma.

Početkom juna odlučila je da započne sa čišćenjem organizma, a tu odluku objavila je i na Instagram profilu. Svojim pratiocima otkrila je da je uspešno ušla u osmi dan gladovanja, a potom i zašto jede trešnje sa košticama.

"Bila sam na svadbi i popila sam kampari-đus, ali ništa nisam jela, iako je bilo divne hrane. Pila sam samo vodu sa liminom", rekla je Vesna.

Iako ne konzumira hranu, Vesna je otkrila zašto je pojela deset trešanja sa košticama.

"Pojela sam 10 trešanja sa košticama, što je jako važno. Kada su pitali Dalaj Lamu šta mu je cilj u životu, odgovorio je: 'glavni cilj je redovna stolica'. Po neki istraživanjima, najbolje bi bilo da se redovna stolica desi u pet ujutru. To je malo teže, ali posle buđenja treba imati stolicu, jer ona govori sve o telu", rekla je Vesna koja će se i dalje pridržavati ove rigorozne metode.

"Nastavljam sa vodom i limunom, još uvek nisam uključila žalfiju, ali to ću od sutra ujutu. Osećam se mnogo dobro, ali ne samo zbog stolice, već se intelektualno bolje osećam. Energija mi skače", rekla je Vesna.

Vesna je desetog dana gladovanja sa svojim pratiocima podelila i kad treba prestati sa gladovanjem.

"Približavam se onom stanju koji će biti za 2-3-4 jednog unutrašnjog zanosa. Zanos je najređih i najlepših stanja u životu. Mislim da sam skroz izgubila osećanje gladi, malo kasno, ali dobro. Zašto je to važno? Važno je jer možete da nastavite da gladujete lagano. Šveđani su utvrdili da treba prestati gladovati kada se opet pojavi osećaj gladi. Tada je ogranizam rekao "čist sam, sad možete da počneš da me prljaš". A kraj gladovanje prestaje i kad se dobije idelana težina. Za sada sam skinula jedno četri kilograma, a do idealne težine treba da smršam sedam", rekal je Vesna u videu.

Važno je napomenuti da se pre svake dijete, detoksikacije ili drastične promene ishrane konsultujte sa svojim lekarom.

