SPASAO ŽIVOT NAŠEG POZNATOG PEVAČA U RATU Menadžer šokirao: Vojska htela da ga ubije jer je musliman SLAGAO SAM DA JE RADE JOROVIĆ

- To je bilo ratno vreme kada si mogao da vidiš ljude naoružane kako se vraćaju sa ratišta. Ja sam jednom pevaču, koji nije Srbin, radio spot i tada sam mu spasio život - rekao je estradni menadžer u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija

Voditelja i autora emisije Ivana Gajića interesovalo je kako se sve odigralo.

foto: Kurir televizija

- Kad smo snimali noćne kadrove zaustavlja se vojni džip. Čovek iz džipa kaže "da li je to Balija". Nemam pojma odakle je meni to izletelo, ali sam mu odmah instiktivno odgovorio da to nije taj već Rade Jorović. On je tu rekao "vidim da mi je poznat" i produžio dalje. Ovaj pevač je stao pored betonskog stuba i onesvestio se. To su bila takva vremena - rekao je estradni menadžer.

