TO JE BIO KRVAVI APRIL! Detektiv otkrio sve o preminuloj Kseniji Pajčin, jedan čovek je NASTRADAO jer se hvalio da je bio sa njom!

Detektiv Braca Zdravković progovorio je o tragično nastradaloj pevačici Kseniji Pajčin.

- Roditelji, zapravo otac Ksenije Pajčin se doselio iz Bosne, okolina Kupresa, sela koje je opevano guslama. Još dešavanja iz perioda Osmanlija. Ta porodica je dala puno heroja u narodnoj borbi, a i u drugom pokretu, četničkom. Borili su se kao hrabri borci. Nema nečasnih ljudi iz te porodice. Otac joj je došao za Beograd krajem 60-tih godina, završio je Pravni fakultet, tu je upoznao njenu majku Ljubicu, koja je poreklom iz Rijeke Crnojevića. Upoznali su se na fakultetu, otprilike su generacija. Bili su lepi, mladi, istih godina. Majka je rano zatrudnela, 77. godine, donela na svet prelepu devojčicu u decembru i nazvala ju je Ksenija. Odrasla je u iznajmljenom stanu na Karaburmi, iz te porodice je i Baja mali Knindža, to je muzikalna porodica. Nema Bosanca koji ne zna da peva - priča detektiv u emisiji "Novo Jutro".

- Ksenija je od detinjstva volela i da peva i da igra. Znala je da bude u centru pažnje od malih nogu, još kao beba. Znala je da se popne na sto i izvede ples. Još tada je uspostavila kontakt između sebe i publike. Sa tim ubeđenjem je rasla, okružena ljubavlju. Preselili su se na Banovo brdo, tamo je upisala vrtić, a potom i osnovnu školu "Filip Kljajić Fića", Fića joj je očigledno sudbonosni nadimak. Kako je rasla, upisivala se u te sekcije. Obožavala je svoju babu Savu po majci, koja je bila član poznatih KUD-ova. Njena prabaka je bila dvorska dama na dvoru kralja Nikole na Cetinju. Bila je prelepa žena. Kad su dolazile te delegacije iz Francuske, ona je bila primer te ženske lepote. Ima tu poluplemićku genetiku. Genetika je čudo - dodao je Braca, pa nastavio:

- Krenula je da napreduje i postala član poznate grupe "Bitstrit", tako je krenuo njen let. Ne samo da je bila zapažena, nego je postala najomiljenija u očima publike, toga su bili svi svesni. U toj priči ju je primetio Bašanović, menadžer Dragane Mirković. Napravio je priču sa Husom da oni učestvuju kao plesna dekoracija Dragane Mirković. Dragana je u tom trenutku bila glavna zvezda, bila je idol mnogim devojčicama. Dragana je faktički postala, ne njen mentor, ali savetnik kako treba da napreduje u tim estradnim pričama. Tada je Ksenija otkrila da može lepo da peva, dala je predlog svojim ortacima da snime album. Snimili su i postali jedan od najomiljenijih bendova među tinejdžerima. To je u pitanju 95. godina. Posle toga je Kseniju zapazio njihov prijatelj Dača Dak, iz grupe "Duck", pozvao je da zajedno rade, prešla je kod njega i pravi bum. Postala je idol mnogim devojčicama. Diskoteka nije mogla da bude prava, a da ne gostuje Ksenija Pajčin. Ja sam tada radio kao inspektor u policiji i bio zaljubljen u nju. Ona je za mene bila uzor, žena matica, a sve ostalo trutovi - ističe detektiv.

U toj priči sa Dačom se dobro snašla i naravno postala meta mnogih momaka. Divlja u srcu, mnogi su se opekli. Nisu mogli da se nose sa njom, postali su smešni - rekao je Braca.

- Ksenija je u toj priči i armadi momaka izabrala Zvezdana Slavnića i postali najlepši par u Beogradu. On je tad važio za žestokog momka. Tu nije bilo pomoći da neko pomogne, to su bile kancerogene devedesete, on je imao svoje pravilo, bolje da provede dva sata u streljani, nego u teretani. Tada se u Beogradu ubijalo i po 300 ljudi godišnje. Na kraju krajeva, i Kristijan je iz plejade tih momaka, on je poznavao Kseniju, ali se sa Zvezdanom nije znao, ali je odlično znao Moku Slavnića. Da ne bih Kristijana ubacivao u priču... Hteo sam da kažem o Zvezdanu. Pravila ulice su tada diktirala posebne kodekse časti. Ako neko želi da ima moju devojku, mora da bude neko koga poštujem i cenim. Nije poenta priče u prevari, nego udarac na muškarca, koji bi postao podsmeh u grupi gde je možda šef. Rekli bi mu: "Ko si ti, ovaj ti maznuo ribu". Taj neko ko je pokušao da flertuje sa Ksenijom, on se hvalio da je bilo nečega više, to ga je koštalo života. Zvezdan ga je ubio i dobio 8 godina zatvora, otišao na izdržavanje kazne. Uzeli su mu u obzir što nije bio pre toga osuđivan. Najveća kazna za ubistvo u tom period je bila 15 godina, on je osuđen 8. I šta se dešava, otišao je na izdržavanje kazne. On je njega ubio jer je on javno rekao pred njegovim društvom da je imao nešto sa Ksenijom. Odnosno, hteo je da ispadne veći baja od njega i to ga je koštalo života. Bilo kako bilo, ona nije mogla da živi sa tim teretom. Svakog dana pozivi novinara. Otišla je kod zajedničkog prijatelja u Atinu, on je držao diskoteku tamo, tamo je postala glavna zvezda - nastavlja detektiv.

- Dečko u zatvoru, ona mu slala pisma. Bili su divlji u srcu, baš su bili par. Ona je u Atini doslovce bila reprezentativac srpske lepote i poštenja. Nijedan Grk nije mogao da je ima i oni su to javno pričali: "Ksenija prelepa, ali ima jednu manu, voli samo Srbe". Nije htela sebe da pokaže lakom robom. Ona je tamo igrala, pevala, omađijala je sve. Osećala se kao vila, koja izvodi čarobni ples. Bila je pravi predstavnik poštenja i lepote, ja joj se zato zahvaljujem, bio sam ponosan na to - rekao je Braca.

- To je poenta priče, nije poenta s*se na izvolte. A i ako je s*se na izvolte, moraš da imaš nešto u glavi. Ona je mogla da bude i provokativna, ali je bila žena sa stavom - istakla je Jeremićeva.

- To je bila lepota, erotika, ne vulgarnost. Moram samo da kažem i ovo, jer ću zaboraviti, a jako je bitno. U tom mesecu kad je ubijena Ksenija Pajčin, ubijeno je na isti način 10 devojaka. To je bio krvavi april. Vrhunac je bilo u Ćupriji, kad je jedan Časlav ubio svoju devojku i njenu najbolju drugaricu. A te godine, ubijeno 70 žena - ispričao je detektiv.

