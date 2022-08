EKSKLUZIVNO! Soraja uhvaćena s dečkom! Bogati biznismen odveo Vučelićevu na letovanje, LJUBE SE I MAZE PRED SVIMA

Sara Vučelić, poznatija kao Soraja, kao zmija noge krije ljubavni život. Međutim, dolijala je Kurirovom paparacu. Najpoznatija starleta uslikana je na luksuznom kompleksu u Crnoj Gori prošle nedelje, i to sa dečkom, kog vešto krije od očiju javnosti. Njih dvoje su došli na bazen sa prijateljem iz Beograda i smestili se na ležaljku sa baldahinima.

foto: Kurir, Printscreen/Instagram

Trudili su se da prođu neopaženo, ali im to nije pošlo za rukom. Svi su videli da su zajedno, a taj trenutak kako ljubi svog dečka i leži mu na ramenu je i usnimljen. U prilog tome svedoče fotografije. Kako dalje saznajemo, Soraja je u vezi sa bogatim biznismenom, koji nije poznat široj javnosti. Tog dana su proveli celo posle podne uživajući u kupanju, sunčanju, iću i piću. Prava letnja idila. S obzirom na to da Vučelićeva krije svoje partnere, ona nije očekivala da će biti uhvaćena sa partnerom za kojeg znaju samo ljudi iz njenog okruženja. Njega ne možete da vidite na društvenim mrežama, ali možete da vidite sve ono što joj pruža od putovanja, preko skupocene garderobe, do uživanja, čime se rado hvali. Da im je lepo, svedoči i naš izvor, koji se našao na licu mesta: Iz prve ruke

foto: Pritnscreen/Instagram

- Kad su se pojavili, svi su gledali u njih. Videlo se odmah da su u vezi. Deluju srećno i zaljubljeno. Čovek je srednjih godina i vidi se da je imućan. Čuli smo da je milioner i da ima ozbiljne poslove. Ona ga je non-stop ljubila i mazila, a on je uživao. Bilo mi je zanimljivo što sam na Inatagramu videla da objavljuje storije, a neće da pokaže dečka. Još jedan dečko je bio sa njima i on je šerovao fotografije na svom Instagramu, ali nije pokazao Sorajinog dečaka, sa kojim je ležala na ležaljci. Ovaj kompleks gde su uživali je skup i samo oni sa dubljim džepom sebi mogu da priušte taj užitak - priča naš sagovornik. Otkako joj je zabranjen ulazak u Srbiju, bivša učesnica rijalitija je totalno promenila stil života. Vodi računa da joj se ne uđe u trag, ali očigledno ne može da pobegne od oštrog oka Kurirovog paparaca.

foto: Printskrin/Instagram

Bonus video:

01:32:46 SCENIRANJE 24.07.2022. ZORANA PAVIC