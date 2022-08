TUGA U DOMU TINE IVANOVIĆ: Pevačica se u suzama oprostila od njega, pa POTRESNIM REČIMA uputila POSLEDNJE ZBOGOM (FOTO)

Foto: Printscreen/Magazin In

Pevačica Tina Ivanović u poslednje vreme se nije često pojavljivala u medijima zbog problema i teške bolesti člana porodice, o kojoj je nedavno i govorila.

Opšte je poznato da je partner Zvezdan, njena najveća podrška i da je godinama bezuslovno uz nju. Tina je nedavno u medijima govoričla o tome zašto je suprug morao da je napusti, naglo spakuje kofere i ode van Srbije.

Ja ne mogu da zamislim nastup, a da on nije tu. Podrška mi je od početka. Bio mi je vetar u leđa, on se borio za mene, ja stvarno ne mogu da zamislim nastup bez njega. On mi je bio vetar u leđa, borio se za mene. Morao je da ode u Crnu Goru, otac mu je bolestan. Nastupe ću morati da odradim sama - istakla pevačica.

foto: Printscreen/Fejsbuk

Danas, na njenom Fejsbuk profilu, pevačica je obavestila sve prijatelje, da je njen voljeni svekar preminuo, pa se potresnim rečima oprostila od njega.

"Poslednji pozdrav mom dragom svekru, neka te Anđeli čuvaju, voli te i poštuje tvoja snajka Tinkaea kako si me zvao. Saučešće mojoj porodici Anđić", napisala je ona.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

02:36 ON JE MOJ ŠEF! Tina Ivanović je već 26 godina sa Zvezdanom, a ono što je uradio za nju bi RETKO KOJI MUŠKARAC DANAS UČINIO