VOJAŽ DRUGU FUDBALERU PREOTEO HARISOVU ĆERKU! Šok detalji raskida Đine Džinović, evo kako je Andrej saznao da je PREVAREN!

Nakon što je Kurir juče objavio prve ekskluzivne fotografije novog ljubavnog para Mihajla Veruovića Vojaža i Đine Džinović s večere na Gardošu u Zemunu, do nas su stigli i novi detalji ove veze, koja je od prvog trenutka bila obavijena velom tajne.

foto: Nataša Milenković, Printscreen

Kako naš dobro obavešteni izvor priča, reper i ćerka Meline i Harisa Džinovića upoznali su se preko Đininog bivšeg dečka, Vojaževog druga, fudbalera Andreja Đurića, koji ju je i ostavio nakon što je saznao da je ona u tajnoj vezi s Vojažem.

foto: Printscreen

- Đina i Vojaž su se upoznali preko Andreja, koji se s njim družio i pre nego sto je Vojaž počeo da se bavi pevanjem. To je i sama Đina jednom priznala. On je njoj uvek bio simpatičan, ali u početku uopšte nije razmišljala o tome da bi oni mogli da budu par, jer je bila ludo zaljubljena u Andreja i nisu se razdvajali. Međutim, ona i Mihajlo su s vremenom počeli da se intenzivno dopisuju, ali i da se viđaju sami bez znanja Andreja, koji je imao puno obaveza prema Crvenoj zvezdi u kojoj je tada igrao. Malo-pomalo, njih dvoje su se zbližili i smuvali.

foto: Printscreen

Dogovorili su se da to kriju neko vreme, i to najviše zbog Andreja, ali i Vojaževih fanova. Ona je htela da s Đurićem porazgovara pre njegovog odlaska u Sloveniju, ali je on nekoliko dana pre toga pronašao njihove zajedničke poruke u telefonu. Jako se razočarao zbog izdaje. Ona ga je molila da joj oprosti, priznala mu je da gaji emocije prema Mihajlu i da je to jače od njih. Tada su i raskinuli. Odmah nakon toga Andrej je otpratio Đinu i svog dojučerašnjeg prijatelja Vojaža sa Instagrama i svuda ih blokirao. Ostao je u dobrim odnosima samo s Đininim bratom Kanom, koga jedino i prati na društvenim mrežama - završio je naš izvor.

foto: Printscreen

Inače, Đina je prošle godine u jednom intervjuu istakla da nije bliska s Vojažem, već da se s njim druži samo Andrej, dok je sada promenila ploču i tvrdi da joj je Mihajlo brat i da su oni "bata i seka".

1 / 9 Foto: Pritnscreen

- Vojaž je jako kulturan dečko, moram da priznam. Moj dečko se s njim družio i pre nego što je postao pevač, tako da ga znam iz priča. Ovako sam možda podelila dva-tri storija i razmenili smo bukvalno dve-tri reči, ali nismo se dopisivali ili tako nešto. Taman posla, gde ja da se dopisujem s nekim muškarcem - istakla je Đina prošle godine.

Ovako je Đina govorila o Andreju posle raskida On je najbolja duša koju poznajem, on je jedini čovek za mene! Đina Džinović je početkom jula na Instagramu potvrdila da se posle više od dve godine veze razišla sa Andrejem i da za njih sada nije momenat. foto: Printscreen/Instagram - Andrej je najbolja duša koju ja poznajem i toliko ga poštujem, cenim i volim da ne mogu da opišem koliko divljenja imam prema njemu. On je u svakom smislu jedini čovek za mene. Trenutno nije momenat za nas. Ovo ne znači da se mi nećemo jednog dana, bilo za četiri, pet meseci ili dve godine, vratiti jedno drugome - napisala je tada Đina na Instagramu.

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

00:15 Vojaž pokazao mišiće na nastupu