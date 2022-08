VIVA LA NJIVA, NE MOGU SAD, PECAM! Ana Nikolić odgovorila JK na prozivke da sve govori pod ISPARENJIMA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI!

Izjava Ane Nikolić da ne podržava održavanje Evroprajda u Beogradu i sve šetnje tog tipa izazvala je pravu buru kako među korisnicima društvenih mreža, tako i među njenim kolegama.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Tako su se, nakon Seke Aleksić, koja je prva zamerila Ani njen stav o paradi, odgovorivši joj da su pojedine pevačice "p*deri stvorili i tačka!", aludirajući na Nikolićevu, po ovom pitanju oglasili i Vesna Zmijanac, Aca Lukas, Đorđe David i mnogi drugi.

Ipak, svi su čekali šta o svemu ima da kaže Jelena Karleuša, jedna od nekadašnjih kuma Prajda, a koja je jedna od prvih pevačica na našoj javnoj sceni koja godinama podržava LGBT populaciju.

Očekivano, JK nije štedela reči, pa je žestoko odbrusila Nikolićevoj.

foto: Damir Dervišagić

- Kada je reč o Ani, iskreno da kažem, ona je u jednom takvom životnom razdoblju, da ne kažem stanju, kada joj ne treba uzimati ništa za zlo. Čula sam šta je rekla: "Na šta liči to paradiranje? Šta sad treba da i strejt ljudi viču: 'Ja sam strejt, ja sam strejt!' i da idu ulicama?" U tim isparenjima psihoaktivnih supstanci desi se, eto, i neka lepa ideja. To uopšte nije loša ideja. Da i strejt ljudi mogu da paradiraju i niko im ni reč ne bi rekao. Poenta upravo i jeste da neko može da šeta, a da to uopšte ne bude tema - da li smeju ili ne smeju, da li smetaju ili ne - rekla je Karleuša za emisiju "Ekskluziv".

foto: Printskrin / You Tube

"Mala od skandala" je zatim rekla da Ana Nikolić ne može da govori da je strejt, jer nije strejt ni u kom smislu.

- Evo, ja sad imam dozvolu da idem ulicom i da vičem: "Ja sam strejt!" Ana Nikolić ne može da govori: "Ja sam strejt!" Ona nije strejt u svakom smislu. Evo ja mogu da idem ulicom i govorim da sam strejt i nikome ne dam pravo da to dovede u pitanje i da mi ne da. To je poenta - poentirala je Jelena.

Nedugo nakon što se ova emisija emitovala, Nikolićeva je u svom stilu na Instagramu odgovorila Karleuši.

foto: Printskrin / You Tube

Ona je, naime, postavila snimak emisije u kojoj je JK proziva, pa je prvo pozvala na seks utroje.

- Vidi se i samo... Zasigurna trojka! - da bi zatim postavila snimak uz natpis koji asocira na naziv Karleušinog koncerta na Ušću "Viva la Diva":

- Viva la njiva! Ne mogu sad... Pecam... Ae, zdravo! - završila je Ana ovu raspravu uz emotikone koji se smeju.

O pojedinim sportistima Vreme je da zvezde poput mene zapuše nekima usta! Karleuša je istakla i da javne ličnosti koje zloupotrebljavaju neke supstance ne smeju da pričaju o moralnim vrednostima, kao na primer - neki sportisti. Mnogi su tu pomislili da pevačica aludira na fudbalera Vujadina Savića, koji je javno istakao da je protiv Evroprajda, ali ona nije pominjala imena. foto: ATA images - Meni je tužno kada javne ličnosti pričaju o nekim moralnim vrednostima, a poznati su po zloupotrebama nekih supstanci. A pričaju o porodici i moralnim vrednostima, to su dvojaki aršini. Vidim da i sportisti raznorazni kače slike porodica i da su to prave vrednosti. I to oni koji nikad ne bi smeli da kače slike porodica i koji su poznati kao vrlo poročni sportisti. Tako da ti malograđanski dvojaki aršini u Srbiji... Vreme je da se malo veće zvezde i malo ozbiljnije javne ličnosti, kao što sam to ja, bukvalno bore protiv njih i da im zatvore usta argumentima - završila je Karleuša.

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

02:42 JELENA KARLEUŠA JAVNO PROGOVORILA O RAZVODU! Na pitanje o Dušku imala da kaže samo jedno: SVI U NEVERICI ŠTA ČUJU