ZAVIRITE U SLAVLJE ĐOKOVIĆA: Saška grli i ljubi Đorđa, on ne skida osmeh sa lica, a stigla im torta s ČUDNIM znakom na njoj (FOTO)

Đorđe Đoković, brat najboljeg srpskog tenisera svih vremena Novaka Đokovića, verio se sa novinarkom i influenserkom Saškom Veselinov. Najmlađi Đoković zaprosio je Sašku na Kalemegdanu, kleknuo je ispred nje i izvadio prsten, a influenserka je rekla "da".

Slavlje povodom veridbe nastavili su u obližnjem restoranu sa najbližima, a Saška je trenutke njihove sreće podelila na Instagramu.

Zaljubljeni par nije mogao da se odvoji jedan od drugog, te je tako Saška sve vreme grlila Đorđa, a predivni trenutak sa proslave podelila je na Instagramu.

Takođe, njih dvoje su ovim povodom dobili i tortu u obliku srca na kojoj su dva prstena i otisak šapice.

- Mi od prvog dana nezvanično živimo zajedno. Ja sam živela u centru u iznajmljenom stanu i od prvog dana je nekako on bio tu kod mene. Posle dvadesetak dana zabavljanja otišli smo zajedno na more i tamo smo bili jedno dve nedelje. Kada smo se vratili, došao je kod mene i rekao: "Ne mogu više da prenosim te stvari", pošto on uzme neku torbu, napuni stvarima za nekoliko dana, donese kod mene, nakon toga menja i tako - rekla je Saška u emisiji "Amidži šou".

