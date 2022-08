IVANA SAD VEROVATNO PLAČE KOD KUĆE! Kristijan progovorio o VERIDBI, spomenuo bivšu ženu i otkrio da li se plaši REAKCIJE ĆERKE!

Kristijan Golubović odlučio je da zaprosi svoju izabranicu Kristinu Spalević na njen 25. rođendan. Kristijan nam je otkrio kako je reagovala njegova bivša supruga Ivana, kao i da li misli da će njegova ćerka Vera prihvatiti brata.

Kristijane, kako je došlo do toga da je zaprosite?

- Pa dugo sam razmišljao kad to da uradim i odlučio sam da to bude na njen rođendan. Nikad nijednu ženu nisam zaprosio. Sa jednom sam se venčao u crkvi, a sa drugom u opštini i onda sam odlučio da nju zaprosim prvo kako to već i treba.

foto: Printscreen

Kako ste uspeli da organizujete veridbu u tajnosti?

- Pa nikome nisam rekao, jer ja kad god nekome kažem nešto to ispliva u javnost.

Kako ste uspeli od Kristine da sakrijete plan, da li je naslutila nešto?

- Ceo dan se svađamo. Ja joj pravim neke scene ona plače kao pla*ipi*ka, ali mislim da je naslutila, da je predosećala. Svađali smo se da bih joj skrenuo pažnju, jer bih inače teško to sakrio od nje, ona je dobar špijun, odličan.

foto: Printscreen/Instagram

Kako je reagovala vaša porodica?

- Njeni roditelji su šokirani, ćutali su ali su bili srećni. Spremaju se za dolazak prvog unuka. A Lazar je najsrećniji, tu je trenutno sa nama.

Da li je sve već spremno za bebu?

- Jeste, sve je spremno to će biti veliko slavlje kad se rodi.

Da li mislite da će se Vaša ćerka slagati sa bratom, kako ste joj objasnili da će postati sestra?

- Valjda će se slagati. Nadam se da hoće, zna da joj je to brat.

foto: Nemanja Nikolić, Nikola Anđić

Da li Vam je bivša žena čestitala?

- Ma gde... Ona sad verovatno kući plače.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:37 Kristijan Golubović uzima parfeme sa police u tržnom centru