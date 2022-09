OVO JE ISTINA O PORODICI ADAKTAR: Adam sve izneo u javnost: MI SE NE PODNOSIMO! ŠOK priznanje, sada su neke stvari MNOGO jasnije..

Pravu pometnju na javnom sceni izazvao je rijaliti o kontroverznoj porodici Adaktar ili “srpskim Kardašijanovima”, kako ih mnogi zovu.

Njihova porodica koju čine “kralj obrva” Adam, njegova majka Alis, supruga Andžela i deca Azia, Aro i Arena svakog petka žive pred kamerama „Pinka“. Tu je i baka Nadalina, sestra Viktorija, tetka Vanja, ali i sestra od tetke Ara.

- S obzirom na to, kao što ste sami mogli da vidite, bili smo najgledaniji u tom trenutku. Mislim da je svaki utisak suvišan. Jako smo ponosni na ceo naš tim koji je učestvovao u stvaranju ovog novog projekta - kaže Adam koji smatra da im se popularnost koju su imali na društvenim mrežama samo uvećala ovim TV formatom.

- Pošto smo već godinama popularni na društvenim mrežama, navikli smo na takvu vrstu pažnje kada se krećemo po gradu, ali se već odavno ne krećemo po tom istom gradu - tvrdi glavni akter.

Velike polemike se vode oko toga da li je Adam menjao identitet kada su ime i prezime u pitanju.

- Neke priče su definitivno ispričane. Evo, ponoviću još jednom, nadam se poslednji put: Ja sam Adam Adaktar, da li treba da vam pokažem ličnu kartu?

U ličnoj karti zaista stoji ovo ime i prezime, što ne znači da prezime, za koje se sumnja, nije menjao. On priznaje da mnogi pokušavaju, što zaposleni, što klijenti u njegovom salonu lepote da saznaju nešto više o rijalitiju.

- Pa oni svakako probaju, ali se zna kada se nešto više saznaje o Adaktarovima, a to je petkom u deset na „Pinku“ - tajanstveno kaže Adam.

Da postoje nesuglasice među članovim ove porodice već smo mogli da vidimo pred kamerama, a kako je kada se one ugase, otkriva upravo glava porodice.

- Da li se svađamo? Pa mi se u stvari ne podnosimo, i samim tim nemamo vremena da se svađamo, u svom maniru odgovara Adam i otkriva kako je sarađivati poslovno sa najbližima.

- Savršeno, jer svako u svakom trenutku ima ovog drugog na oku, tako da su greške svedene na minimum.

Mnogi Adama Adaktara opisuju kao bahatog.

- Pre svega, potrebno je da definišemo reč “bahatost”, da bih mogao da se svrstam u te kalupe, što inače ne volim da radim. Ali, generalno, ako mogu o sebi da pričam u prvom licu, ja sam osoba koja voli da radi stvari kada to želi i tačno one stvari koje želi. Ako to nekome izgleda bahato, onda, ne znam šta bih rekao na tu temu osim - ja sam bahat, kaže on, kojem pripisuju i etiketu uobraženosti:

- Što bi moja direktorka rekla, ne prija svima dvorski vazduh. E sada, ko je na dvoru - shvatiće, ko nije - neće.

Adaktar kaže da ga ne dotiču negativni komentari, naročito oni da je isfeminiziran.

- To zaista nisam imao prilike nigde da čujem, niti da pročitam, ali u suštini, nikad mi ne smetaju bilo kakvi komentari, pogotovo kada dolaze od mojih fanova, kaže Adam kojeg smo za kraj pitali da se plaši da će neka njihova porodična tajna isplivati tokom snimanja rijalitija, kako to uglavnom bude kada su porodični rijalitiji u pitanju.

- Ja se ničega ne plašim čim sam svesno ušao u sve ovo. Ja se ne plašim, jer ja to svakako znam. Pitanje je da li se vi plašite i da li ste vi spremni za sve te tajne?, pita Adam.

Nisu svi hteli u rijaliti

Mnogo se polemiše o Adamovom bratu koji nije deo rijalitija i čije ime se čak ne spominje. On nije jedini koji nije deo ovog šou programa.

- Naravno da nisu svi hteli da učestvuju u tom rijalitiju, ali ko nije želeo, ni ne učestvuje u tom istom rijalitiju, kaže Adam.

Mama ja zadužena za finansije

Imovinsko stanje ove porodice jedno je od ključnih pitanja. U pojedinim medijima se pojavljuju informacije da je njihova firma u stečaju, a luksuzni automobili kupljeni na lizing. Sa druge strane gledamo kako velike sume novca troše na život i žive u luksuzu. Zato smo Adama pitali koja je najveća suma novca koju je potrošio za jednu stvar.

- Iskreno, ja volim da trošim novac na ulaganje u poslovanje. Za najveće cifre u našoj porodici, zadužena je Alis, tako da to pitanje molim da uputite njoj. Ne sumnjam da će imati par stvari od kojih će vam se zavrteti u glavi.

