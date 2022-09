SIN SNEŽANE ĐURIŠIĆ IMA BURNU PROŠLOST Pričalo se da ga se majka ODREKLA! Slavna pevačica progovorila o deci EVO ŠTA JE OTKRILA

Ćerka Snežane Đurišić, Maja, uključila se iz Amerike u emisiju "Sceniranje" na Kurir televiziji kako bi govorila o odnosu sa svojom mamom, legendarnom pevačicom.

Ono što je na prvi pogled odmah uočljivo je koliko njih dve veoma liče.

- Čak se i ja uplašim kad prolazim pored ogledala i shvatim koliko ličimo. U Beogradu su ljudi počeli i da me zaustavljaju i pitaju da li sam njena ćerka, gledaju me čudno, a neki me čak i pomešaju sa njom - ispričala je Maja.

foto: Kurir televizija

Snežana je istakla da je veoma ponosna na svoju ćerku i četvoro unučadi, a Maja je otrkrila i da Snežana ne provodi mnogo vremena kod nje u Americi.

- Jako sam ponosna na svoju ćerku. Sin je malo problematičan, ali i to nekako guramo, pa nek su samo živi i zdravi - kaže Snežana.

Ona je otrkila da joj je najteže bilo kada su joj saopštili da je ostala bez muža.

- Teško je, izgubila sam oca, brata, najveći šok mi je bio kada su mi javili da mi je sin imao saobraćajnu nesreću i da je ta devojka izgubila život. Nisam mogla da govorim, to su stresovi za koje je teško reći koji je gori. Život je takav, ne ide samo lepo, a kada sve to prođe, čini mi se da sam jača - rekla je Snežana.

- Čitala sam knjige, posećivala duhovnika i psihologa. Kada sam videla da ću postati ozbiljno depresivna potražila sam pomoć. Hvala Bogu mnoge stvari su prošle, ali to se ne zaboravlja. Živi se, gura se - rekla je legendarna pevačica.

Kurir.rs

