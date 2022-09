MILICA I MARKO KON DECI DALI NEOBIČNA IMENA! Poznati par progovorio o braku i porodici, ovako vaspitaju naslednike

Voditeljka Milica Kon govorila je kako joj suprug, muzičar Marko Kon, daje savete zlata vredne na svim životnim poljima.

No, njihov centar sveta su deca i pokretači na svim životnim poljima o čemu su jednom prilikom govorili.

- Trudim se da budem dosledna majka. To je ključ. I to me je 2020. godina naučila. Deca vole doslednost. Da znaju šta ih čeka. Jak zid. Okvir u kojem mogu da se kreću. Tako da nisam ni jedno ni drugo. Ono što je važno, toga se držim, a što nije ispunjavam im želje - govorila je Milica koja zaključuje da Ernest i Klara ni na koga ne liče iz porodice.

foto: Marina Lopičić

- Baš su svoji. Imaju nijanse koje se naziru, ali su apsolutno jedinstveni - smatra Kon.

Prema njenim rečima, deca ih gledaju na TV.

- Oni su nekako navikli da smo Marko i ja stalno na TV. Prođu pored TV i uzviknu: "Evo je mama, evo ga tata." I uvek kažu: "Mama, baš si lepa" - rekla je ranije Milica.

foto: Kurir Televizija, screenshot Youtube

Ona je ranije rekla da joj je suprug veliki kritičar:

- Naravno da gleda. Zajedno gledamo i on me uvek teši jer sam ja previše kritički prema sebi nastrojena, da on mora da me uteši. Šalim se. Ne može da veruje šta lupetam i često kaže: “Da li je moguće da si ovo ili ono izgovorila?” i pukne od smeha.

