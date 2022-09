MATORA SLOMLJENA, NE MOŽE DA DOĐE SEBI Zadrugarka se rasula na komade, progovorila o OVOJ BOLNOJ temi, suze samo što ne krenu!

Jovana Tomić Matora stavila je tačku na odnos sa Ivanom Puzić, u koju se pre nekoliko dana zaljubila.

Sinoć je u "Zadruzi" bio prikazan snimak njihovog poljupca, a posle žustrih rasprava za crnim stolom, Matora se povukla. Te teme dotakla se jutros, u razgovoru sa Mikicom Bojanićem, kom se žalila na celokupnu situaciju.

- Izgorela sam sinoć, ja sam rešila sa Ivanom, gotova je priča. Baš me iznerviralo to, ali ko zna zašto je to dobro, što se desilo na startu. Iznerviralo me je to, ali nema šta - započela je Matora, a potom prepričala šta se desilo posle emisije.

- Zorica mi je rekla da ju je uvela u pušionicu sinoć sa očima punih suza rekla kako je sve to istina, kako joj je to sa mnom prijalo... - kaže Matora i nastavlja:

- Dolazi ona kod mene, kaže mi:"Je l' ti stvarno misliš da si mi ti rijaliti?", a ja tačno znam tu priču. Rekoh:"Ne znam više šta da mislim, stvarno". Ona mi kaže:"Nisam rekla da ti mene gušiš, samo sam rekla da neću to pred ljudima da radim. Ti znaš da smo se ljubile, ali ja to neću pred drugima". Uroš je rekao kako je čuo da je to ona pričala, da je guši... To je to. Sve da je drugačije, nema šta - rekla si šta imaš, ja ću to da ispoštujem, ne zanima me. Kao, krivo joj je što se sve tako završilo, što ne komuniciramo. Ona kao: "Ti znaš šta ti i ja pričamo, da si mi se svidela, ne mogu da verujem da tako misliš. Ovo je ovako samo zato što je ovde, zbog porodice"... A ja ispadam majmun. To sam radila prošle godine, ali ne ovaj put. Baš sam se iznervirala. - završava Matora.

