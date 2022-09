OVAKO JE SEKA ALEKSIĆ DOVELA LINIJU DO SAVRŠENSTVA Izbacila OVE namirnice iz ishrane, priznala da KRIZIRA, a evo koliko OBROKA ima

Seka Aleksić je neko ko često kuburi sa kilogramima, a sada je odlučila da stvar uzme u svoje ruke i da liniju dovede do savršenstva.

- Dovela sam svoju liniju do izgleda kakvog sam želela. Uvek može bolje naravno. Slatkiše sam generalno izbacila ovih dana. Zdravo se hranim. Nema šale. Počela sam i da treniram. Dešavaju mi se takve krize, da sam mislila da sam bolesna. To je navika. Bukvalno sam ovisnik. Sada izdržavam. Imam pet obroka dnevno i vodim računa. Kada ima mnogo svega, ne želim ništa, a traži mi se kada nema ničega - kaže Seka Aleksić.

Ona je nedavno proslavila sinu Jakovu rođendan i kako kaže sve je dobro proteklo.

- To je najveća radost. Mi smo već zaboravili rođendane, ni ne radujemo se više, samo čekamo poklone. Jakov je poželeo lanac oko vrata. On smatra da je reper i to ne treba da mu se uskrati. Morala sam da mu kupim neki muški, da ne bi nosio moje ogrlice. Hteo je u školu da stavi lanac preko duksa pa sam mu rekla da to nije lepo. Smešni su obojica. Sve mi vuče na to da će biti Jutjub zvezda. Hoda sam po kući i snima se. Tek je sada svestan da sam pevačica. Podržaću ga u tome, samo usmeriti da bude dozirano i kulturno - govori Seka.

Prema njenim rečima prati ga i kontroliš šta gleda kada je reč o društvenim mrežama.

- Ono što smo mi naučili od roditelja, prenećemo na našu decu i oni će takvi biti. Sve dolazi od kuće.

- Vaspitana sam da sve što imam delim sa drugima i da u mom društvu niko ne sme da oseti da ima manje od mene. Uvek sam se trudila i učim Jakova da nije važno kakve patike ima, koliko su skupe. Jakov se dobro snašao u školi, jako sam srećna - naglasila je ona.

