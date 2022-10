"SKIDA MI ZVEZDE SA NEBA" Dalila konačno razvezala jezik o novom dečku, priznala da nije štedeo na NJOJ, a evo KAKO SU SE UPOZNALI

Bivša rijaliti učesnica Dalila Dragojević izgleda da uživa u vezi sa bivšim dečkom Mine Vrbaški, Lukom Nikolićem, a sada je konačno progovorila o njihovom odnosu.

- Je l' rođeni Beograđanin? - pitala je Sanja

- Jeste. Zajedno smo mesec dana - rekla je Dalila.

- Ko kome skida zvezde s neba? - pitala je Marinkovićeva

- Pa oboje - rekla je Dalila.

- Ko je kome prvi prišao? - pitala je Sanja

- On je meni prvi prišao, u Budvi je to bilo. Gledao j eZadrugu i pustio mi je poruku, a slučajnost je bila što smo bili u istom hotelu u Budvi i posle toga je uradio jednu prelepu stvar u klubu. Trebao je da izađe u drugi klub i onda mi je pustio poruku i kad sam mu rekla gde ja izlazim rekao mi je da je to mesto gde idu deca, ali ja sam htela tamo da idem jer je gostovala pevačica koju mnogo volim. Kad sam ušla u klub videla sam ga kako on ulazi i bio je iza mene za stolom. Onda mi je poslao ruže, prave ruže, sve ruže od gospođe koja je prodavala i celu noć smo se dopisivali iako smo bili jedno naspram drugog - rekla je Dalila.

- Ima novca da kupi sve ruže - rekla je Snežana Dakić.

- Ima sve, hvala Bogu. Oni meni ne dozvoljavaju da budem romantična - rekla je Dalila.

Podsetimo, Luka Nikolić poznat je javnosti kao bivši dečko Mine Vrbaški, a sada već neko vreme uživa u ljubavnoj romansi sa Dragojevićkom.

