JOVANA JEREMIĆ RASKRINKALA KLADIONIČARSKU MAFIJU! Voditeljka progovorila o STARLETAMA koje su reklamirale PREVARANTE

Voditeljka Jovana Jeremić, osudila je starlete koje su reklamirale prevarante na društvenim mrežama i istakla da svako prvo mora da se informiše, pa tek onda da reklamira neki proizvod ili uslugu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Ministarstvom finansija - Upravom za igre na sreću i nadležnim tužilaštvima, u koordinisanoj akciji kontrolisali su 64 neregistrovana objekta na teritoriji Srbije i uhapsili 16 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo neovlašćeno organizovanje igara na sreću, a Jovana je istakla da su u kladioničarskoj mafiji učestvovale i starlete, o čemu je Kurir i pisao ranije.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković, Damir Dervišagić, Beta/Dragan Gojić

- Konačno je pala kladioničarska mafija. Ranije sam imala svoje ratove sa starletama koji su se ispostavili kao ratovi koji su bili ispravni. Sudeći po ovome što mogu da vidim, da su mnoge starlete učestvovale u ovoj kladioničarskoj mafiji, na takav način što su primale pare da reklamiraju prevarante. Ti prevaranti su varali narod tako što su unapred tražili određene cifre da dojave informacije navodno koje će utakmice kako biti završene i kako će biti nameštene. Ljudi su mislili da su te dojave tačne i ispravne, posebno kada su se te reklame nalazile na profilima svih starleta - rekla je Jeremićeva, pa dodala:

- Ono što je važno da kažem jeste da su se ta dva momka obogatila, kupili su silne stanove u Valjevu, najskuplje automobile, varajući naorod, a sada su uhvaćeni. Postavljam pitanje šta će sada biti sa starletama koje su reklamirale prevarante i koje su to radile za pare?! One kažu da nemaju ništa sa prevarama. Prva ja sam dobijala ponude da reklamiram te prevarante, naravno nikad u životu to nisam uradila, zato što vodim računa šta reklamiram na Instagramu. Ako su one reklamirale prevarante, one su saučesnice u toj prevari, da li će one snositi sankcije i odgovornost? Ne može neko da se vadi da nije znao i da nije bio obavešten. Kada nešto reklamirate vi morate da budete informisani šta je to što reklamirate i smatram da to ne treba da prođe nekažnjeno - rekla je Jovana Jeremić u emisiji "Do koske sa Jovanom Jeremić".

Kurir.rs/M.K.

