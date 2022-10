ERA SE NIJE SETIO BORINE GODIŠNJICE SMRTI Ojdanić se oglasio, pa s knedlom u grlu progovorio o njegovim sinovima: Život ide dalje

Danas se navršava dve godine otkako nas je napustio legendarni pevač narodne muzike Borislav Bora Drljača.

Tim povodom oglasio se njegov kolega i veliki prijatelj Era Ojdanić, koji je šokirao informacijom da se nije setio druge godišnjice Borine smrti, a onda progovorio o odnosu sa njegovim sinovima.

foto: Printscreen/Premijera

- Niko me nije zvao ni ove godine. Nisam u kontaktu sa Borinim sinovima, pretpostavljam da su i oni u svojim obavezama... I meni je čudno što nismo u kontaktu, momci su verovatno u nekom velikom poslu. Oni znaju da sam ja bio veliki Borin prijatelj. Život ide dalje i to je to. Nisu mi javili ni kad je bilo 40 dana, ni pola godine. Iskren da budem, ni ja se nisam setio da je Bora otišao na današnji dan... Bio sam u nekom poslu, u nekim obavezama. Ništa me ne pitajte! - počinje priču Era i dodaje:

- Ko bi rekao da je toliko vremena prošlo otkad ga nema. Već dve godine. Ne mogu da verujem! Mnogo mi nedostaje, kako da mi ne nedostaje! Često ga se setim, posebno kad sam negde na sceni... Bude mi teško. Uvek očekujem da se pojavi iza kamere i da kaže: ''Nema boljeg od Bore!''... Često se setim naših zajedničkih turneja osamdesetih godina po tadašnjoj Jugoslaviji. Uvek je bio nasmejan i zanimljiv. Često smisli posle koncerata neko druženje. Bio je čovek iz naroda, veseljak, dobar čovek, sve najbolje o njemu... - kaže Ojdanić.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

01:40 OVO SE NI U JEDNOJ EMISIJI NIJE DOGODILO! Era Ojdanić voditelju Ivanu Gajiću doneo NESVAKIDAŠNJI poklon, publika IZNEVEROVALA