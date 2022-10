LIŽU WC ŠOLJU, SIPAJU LIMUN U OČI, A JEDNI SKAČU U SAVU Evo na koje su BIZARNOSTI influenseri spremni zarad NOVCA: "To je BOLESNO"

Sve pratioce domaće Jutjub scene uznemirila je vest da su nestale popularne influenserke Anđela i Nađa, da bi naposletku njihov otac obavestio javnost, da su njegove ćerke na sigurnom, kao i da su zajedno sa majkom pobegle od njega.

Ova porodična drama frapirala je domaću javnost, te su krenule i spekulacije da je ovo zapravo bio marketinški trik zarad veće popularnosti i zarade. Biti influenser sve je popularnije, ali i i te kako isplativo, te neretko jutjuberi, kao i tiktokeri, prelaze i preko granice ljudskosti, ne bi li stekli slavu.

Ekspanzija influensera, dogodila se i kod nas, a njihovi problematični klipovi, u kojima cede sebi limun u oči, ližu wc šolju, obećavaju da će skočiti sa Brankovog mosta za 150.000 lajkova, samo su neki od užasnih primera kojima šalju jako lošu sliku društvu, a ponajviše mladima, kojih ima u velikom broju na mrežama.

Postavlja se pitanje, do koje granice su spremni da idu zarad popularnosti i novca. U daljem nastavku teksta, navešćemo nekoliko primera koji su zgrozili javnost.

Stefan Janković ne prestaje da šokira svojim skandaloznim video klipovima

Stefan Janković je neko ko ne mari šta će narod reći i kakav primer daje mladima, pa svoje bahate i nekulturne klipove ponosno deli na mrežama. Stekao je popularnost kada je objavio snimak kako navodno muva nastavnicu srpskog hitom poznatog folk pevača. To je bilo tek zagrevanje, kasnije su usledili dosta šokantnijii snimci. U nekim video snimcima liže dasku wc šolje, a možda najgore što je uradio je to što je u jednom od snimaka skakao sa terase u Savu, a potom je obećao da će za 150.000 lajkova skočiti sa Brankovog mosta.

Anđela i Nađa se proslavile uznemirijućim video sadržajem!

Anđela i Nađa ovih dana su u žiži javnosti, zbog njihovog navodnog nestanka, te su sada na meti besnih pratioca domaće Jutjub scene, koji misle da se iza cele pompe krije zapravo želja za većom slavom i novcem. Kao i većina influensera, njih dve su počele sa zanimljivim klipovima, da bi naposletku pribegavale uznemirujućim video sadržajem, u kojem cede sebi limun u oči, piju vodu iz wc solje, i mnoge druge bizarnosti.

Kristina i Kristijan se kupaju u parama od snimanja za Tiktok

Kako se influenserska scena širi velikom brzinom, više i ne čudi činjenica da imamo sve više već popularnih ličnosti na ovim platformama. Jedan od njih je i bivši zadrugar Kristijan Golubović, koji sa svojom trudnom verenicom Kristinom Spalević snima zanimljiiv sadržaj, kojim uspe da nasmeje sve. On za razliku od drugih influensera, plasira materijal zabavnog karaktera.

- Kristijan je 02.09. 2022. godine zaradio 3.838 dolara za samo jedan dan preko Tiktoka. Evo dokaz zato što govore da prosi i da nema hleba da jede. Ja vam kažem da je Kristijan uzeo sigurno 50.000 evra za tri meseca na Tiktoku - rekla je Kristina u emisiji "Puls Srbije" na Kurir Televiziji.

Bivša rijaliti učesnica, Anja Todorović koja takođe objavljuje na društvene mreže zanimljiv video sadržaj, te tako može poneti epitet influeserke, žestoko je osudila ponašanje jutjubera, ali i nestanak popularnih jutjuberki.

- Danas sve češće na društvenim mrežama viđam svakakve izazove, budalaštine i gluposti, rade svašta da bi došli do popularnosti, do lajkova. Užas! Zloupotrebavljaju društvene mreže, taj nestanak na primer, samo da bi novine pisale. Meni je to bolesno! Vode se parolom cilj opravdava sredstva. Ja bih sve to kažnjavala i stavila bih mere zaštite, šta sve sme, ali i ne sme. Anđela i Nađa su obmanule javnost, treba da snose posledice - istakla je Anja za Kurir.

