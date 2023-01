SKANDAL! CRNA GORA TRAŽI KAZNU OD 20.000 € ZA PEVAČICU: Smeta im pomen Kosova i Obilića u himni! GDE SU GRANICE MRŽNJE PREMA NAMA

Ispred Hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici Danica Crnogorčević, pevačica etno i duhovne muzike, izvela je 6. januara tokom Badnje večeri crnogorsku himnu "Oj svijetla majska zoro".

Pevačica je himnu otpevala se nešto drugačijim tekstom koji govori o zajedničkoj junačkoj prošlosti i bratstvu Srbije i Crne Gore.

Iako u tekstu nije bilo uvredljivih delova koji se tiču crnogorske nacije, nekima je ova verzija pesme zasmetala zbog čega je moguće da će pevačica biti kažnjena novčanom kaznom u iznosu od čak 20.000 evra.

Ona se povodom ovakve rigorozne vesti uključila u emisiju Puls Srbije na Kurir televiziji gde je prokomentarisala ovaj skandal crnogorskih medija.

- U povratku iz Republike Srpske sam pročitala ovu vest. Mislila sam da će ovo biti samo nešto prolazno, ali nije tako. Ljudi ovo je nedelja kada proslavljamo Hristovo rođenje, Božić, ajde da bar ovih nedelju dana sakrijemo tu mržnju. Pa ćemo se posle tužiti i svađati i da se mirimo ako Bog da - rekla je pevačica i dodala:

- Ono što mogu da kažem o toj himni i oni znaju, ali vole da budu da čitani pa zato tako pišu. Ta himna datira još od 1863. godine odnosno 1864. godine i postoji puno pisanih arhivskih tragova te himne. Generalno je to što sve parohije u Crnoj Gori znaju. Apsolutno nemaju osnova za bilo kakve službe, ali dobro.

Voditelj Ivan Gajić se potom našalio i upitao Danicu čija je ona agent i da li ona radi za državu ili crkvu.

- Ti tekstovi i komentari me najviše nasmeju. Moj suprug i ja ne možemo da verujemo da toliko može da bude bujna ljudska mašta. Što si popularniji i više te vole to ti raste i broj neprijatelja koji će svašta da kažu, pa su to čak i Srbi. Ali ja sve volim i ne zameram - rekla je pevačica.

