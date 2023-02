KEBA SANJAO SAN A ONDA... Evo kog sna folekr nije mogao da seti, sve dok mu se nije ostvario!

Dragan Kojić Keba ove godine prijavio se za izbor kompozicije koja ce predstavljati Srbiju na najgledanijem svetskom takmičenju, odnosno Evroviziji, i to sa čak dve pesme " Pratim te" i " Ljubavi moja".

foto: Zorana Jevtić

I ako su pesme ispale iz trke za pesmu Evrovizije pevač je siguran da će te dve pesme doživeti veliki uspeh i bez tog takmičenja rekao je nedavno za Kurir.

Sada je pevač otkrio kako se desilo da te pesme nađu put do njega, pogotovo kada je reč o pesmi " Pratim te".

- Jedne noći pre dve godine sam sanjao kako pevam reči "Pratim te" i to bukvalno jedan takt. Taj naslov a i melodiju koja mi je (kada sam se probudio) ostala u ušima ali samo jedan takt. Pokušavao sam danima da se setim daljeg teksta i melodije i odustao sam. Šta je tu je. I tek nakon dužeg vremena prepoznam upravo taj stih na nekoj od drušvenih mreža, kod jedne vrlo mlade koleginice iz Hrvatske koja se zove Barbara Krnić. Ona je predivno u pop maniru otpevala tu pesmu. Srećna je bila što sam je opravdano ishvalio ali nije znala ko su pravi autori. Saznala je ipak i dala mi kontakt od Libero music, tu pesmu je komponovao mladi Milan Bojović Boja i Aleksandar Srb. Boja je napisao i tekst pesme Pratim te. Barbara mi je dala njihov kontakt i tako je došlo do saradnje i mog nesebičnog poverenja u nove mlade snage..I to je to..Kome se svidja svidja ...Snovi se ostvaruju ako želiš i ako veruješ u to...Ja verujem..I verujem u jedan divan duet sa mladom Barbarom Krnić ali u pop maniru.

foto: Printskrin

Podsetimo, pevač je izjavio i da se još u Jugoslaviji još devedestih godina prijavljivao za pesmu Evrovizije.

M. Jović

Bonus video:

01:27:33 SCENIRANJE 04.04.2021. Dragan Kojic Keba