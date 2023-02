"BILI SMO INTIMNI NA FARMI 6" Kristijan Golubović posle 8 godina progovorio o odnosu sa Stanijom! Spomenuo i Zvezdana Slavnića

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović je u toku rijalitija "Farma" bio u odnosu sa starletom Stanijom Dobrojević.

Kristijan je konačno priznao da je na "Farmi 6" bio intiman sa atraktivnom starletom i progovorio o svemu što je zanimalo široki auditorijum.

Kristijan i Stanija su uvek poricali da su bili intimni na "Farmi 6" iako se mnogo spekulisalo i pričalo o tome. Danas je Zorica Marković tokom razgovora sa zadrugarima otkrila da su oni bili u tajnoj vezi, a pošto se njegov brak sa tadašnjom suprugom Ivanom okončao, Golubović je odlučio da prizna sve i stavi tačku na tu temu.

- Stanija i ja jesmo imali prisno druženje i svašta nešto i to jeste tačno jer sam daleko od braka koji sam uprskao i gde sam Ivanu ponizio javno. Standža zna da mene nije bilo, ne bi bilo ni nje kao pobednice. Ja sam dao sebe do kraja da bi ona pobedila, a nije me ispoštovala za novac kako je trebala. Na kraju se sve svede na isto, svaka rijaliti veza sem moje i Kristinine je veza za zarađivanje novca i podizanje populacije. Drago mi je da smo Kristina i ja odskočili gore u odnosu na sve njih, uporeio bih nas sa možda Nikolom Rokvićem jer i on ima dete sa devojkom iz rijalitija, ali smo ipak Kristina i ja neverovatan spoj - rekao je Kristijan.

Smatra smešnim što Zvezdan Slavnić sebe predstavlja kao žestokog momka i dete sa beogradskog asfalta. Otkrio je da on nije nikakvo ime i prezime kakvim se predstavlja, pa je progovorio o zbližavanju prevarene bivše Ane i njega.

- Što se Slavnića tiče, on je takođe u slučaju kad je Uroš o meni lajao, ćutao i izgubio me kao prijatelja, a sad to radi Car koji me se boji kao noćne more jer sam ga vukao za uši i šutirao u du*e. Čuo sam i da je Zvezdan rekao nešto za mene, pa bih voleo da ih postavim obojicu na mesto i da im objasnim da su daleko ispod prve lige. Za njega niko na ulici i nije jasno čuo, tako da mi je nejasno zašto se nervira kad mu Ana govori da je izgubio identitet. Kakav identitet? Kakvo bogatstvo i moć kad je živeo normalno. On je samo nametnuo većini zadrugara strah tim svojim incidentom, ali oni nisu svesni da to što mu se jednom desilo, ne znači da se ponavljalo - kazao je Golubović i dodao:

- Što se Ane tiče, to mi je potpuno jasno. Ona je žena koja je već u zrelim godinama i nema previše izbora. Za nju postoje dva puta. Ili će da pusti da pi*a i se*e po njoj, ili će da ga zaboravi i dostojanstveno izađe iz svega toga. Međutim, izgleda da nažalost imamo reprize prethodnih sezona.

