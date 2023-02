ABRONOŠA VAM OTKRIVA Tankousta zavela biznismena Kljovu, Zanosna stan pretvorila u bordel

Kako je juče bilo vreme bez kiše i snega u prestonici, drage moje abronošice, ja sam se spustila malo do čaršije da saznam ko se s kim, sa oproštenjem, druži. Ali znate kako, onako intimno. A čaršija bruji li bruji.

Jedna uticajna žena u medijima, zvaćemo je Tankousta, zavela je biznismena Kljovu. Nisu jedno za drugo, ali to zasad nije važno. Tankousta je odlepila, a ima muža koji je takođe ime i prezime u ovom gradu. Muž, naravno, poslednji sazna sve, ali pitanje je da li će ovaj saznati, jer ona svoj švalerski život krije kao zmija noge.

foto: Kurir štampano

Upustila se u romansu sa Kljovom i viđaju se za vreme toplog obroka. Da, da, to vam je ona pauza za ručak. Njih dvoje ne jedu i ne piju, ali vole se da sve puca. Uživaju u strasti i ne interesuje ih da li će neko za to saznati. Kljova je srećno oženjen, doduše, samo za javnost, familiju i komšije. Ovaj švalerski par se viđa na tajnoj lokaciji. Međutim, iako misle da niko ne zna za njihovu intimu, to nije tačno. Komšinica Tankouste se slučajno zadesila na pravom mestu i videla kako je on drži za ruku. Naravno, ona to pravda dugogodišnjim prijateljstvom, ali uskoro će svi saznati da su njih dvoje švaleri i u tajnoj kombinaciji. Kuku njoj kad joj muž sazna. Sve naslovne strane će biti male da opišu tu bruku i sramotu. Ali polako, i to će doći na red.

Do tada idemo malo do jedne glumice. Zvaćem je Zanosna. Naravno, ona to nije nimalo, al' bar neka bude u našoj Abronošici. Predstavnica sedme umetnosti živi u centru grada i svoj dom je pretvorila u pravi bordel. Neverovatno, ali istinito. Tu se ne zna ko pije, a ko plaća. Muškarci se smenjuju kao na traci. Dolaze i sportisti, glumci, biznismeni, funkcioneri svih uzrasta. Komšije ispraćaju i dopraćaju i poznate i nepoznate face.

Ona ne mari što je pukla bruka, nego uživa. Angažmana u pozorištu nema, ali zato njen bordel radi punom parom. Nema fiksnu cenu, već ko koliko ostavi. Priča se da je jedan vremešni biznismen sa njom doživeo orgazam posle dve godine i zato ju je častio sa tri hiljade evra. Odmah je otišla u šoping i kupila nove seksi krpice. Sredila je usta i remontirala grudi, i sada je prava radodajka.

Eto, to vam je to, a ja odoh da nađem još sočnih abrova.

foto: Kurir

Kurir.rs

