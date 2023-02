JK SVE OPROSTILA MLADOM REPERU: Zakopali ratne sekire i spremaju SPEKTAKL! Evo s kim snima duet

Jelena Karleuša (44) i Mihajlo Veruović Vojaž (21) pomirili su se i snimaju duet! Pop zvezda je na društvenim mrežama objavila da će njih dvoje sarađivati na njenom novom albumu, čime je potvrdila da su zakopali ratne sekire.

Pevačica je na Instagramu otkrila naziv pesme "11:11" i tagovala mladog repera.

- U numerologiji ovaj odnos brojeva simbolizuje novi početak, kreativnost i inovaciju. Njih dvoje spremaju duet koji će se naći na Jeleninom novom albumu. To će biti pravo iznenađenje za njihove fanove - kaže izvor.

Najava njihove saradnje mnoge je iznenadila jer je Jelena prošle godine, nakon Vojaževog nastupa na festivalu Mjuzik vik na Ušću, žestoko izvređala repera.

- Pet minuta slave može imati svako, ali trajati može samo onaj koji ulaže krv, znoj, novac, srce, mozak, želju, trud i volju. Svi zajedno da se skupite, niste jedna prava velika zvezda koja sija. Posebno mi je zasmetao neki mali paćos koji je 'ladno izgovorio da jedva podnosi pritisak slave i da je postigao sve što se postići može. Ne znam ni kako se zove, ali sam čula da ton u dupe ne može da ubode! Neće ni mama znati kako se zove do Nove godine - rekla je Jelena tada, a Vojaž nije hteo da ulazi u suko.

- Ne mislim da aludira na mene. Žao mi je ako to misli s obzirom na to da je ona ikona naše estrade, od stila, do šou-biznisa.

- Ti pomenuti traju koliko i te instant pesmice. Smatram da niko od njih niko neće postojati za tri meseca. Smatram da meni nisu potrebne pesme da bih bila najaktuelnija, najplaćenija i najpraćenija. Oni mogu da se nazovu mojim kolegama, ali bave se ovim poslom na amaterski način. Zato traju veoma kratko, nestaju i moraju da izbacuju pesme na tri, pet, sedam dana. Karleuša je očigledno u međuvremenu promenila mišljenje, pa je rešila da baš sa Vojažem snimi zajedničku pesmu. Kako saznajemo, premijera njihovog dueta biće u maju!

