ZVEZDA GRANDA OTKRILA JEZIVE DETALJE O NAPADU NEPOZNATOG ČOVEKA: Prišao mi je iz mraka, morala sam da reagujem!

Pevačica Aleksandra Tadić usporenim, ali sigurnim koracima gradi svoj put na estradnom nebu i pritom ruši sve predrasude o pevačicama.

Iako se neretko uz njih lepe razne etikete i predrasude, zgodna Šapčanka ističe da je čaršijske priče ne dotiču, ali da svoj put gradi sama i da joj u tome ne pomaže ni jedan moćni muškarac.

- Kada si pevačica ljudi to obične povezuju sa tim da moraš da imaš sponzora, ne znam zbog čega. Neko me je već jedom prilikom pitao da li ga imam i ja, međutim naravno da to nije istina. Radim već trinaest godina ovaj posao - odgovorila je pevačica.

U medijima se svojevremeno pojavila vest da je Aleksandra pretukla nepoznatog čoveka na parkingu, a sada je objasnila o čemu je zapravo reč.

- To je bilo baš davno. Nisam ga pretukla, to je teži izraz ali sam se odbranila. Tokom jedne svirke prišao mi je čovek iz mraka i ja sam se uplašila. Onako unezverena morala sam da reagujem. Uzela sam torbu i torbom sam ga tukla. Zatim je on pobegao, nisam ni saznala ko je u pitanju. Prišao mi je u mraku i ja sam prosto morala da se branim - iskreno je odgovorila Tadićeva.

