OBOŽAVAM KINEZE, IMAM POPUST KOD NJIH Ruška Jakić otkrila tajnu svog prepoznatljivog stila i poslala SNAŽNU PORUKU!

Ruška Jakić važi za nekog ko ne robije trendovima i stereotipima, a svojim izgledom privlači pažnju gde god se pojavi. Ruška je sada govorila o svom stajlingu, stavovima, a imala je i bitnu poruku za sve.

foto: Kurir Televizija

- Obožavam da se kitim i da se šminkam. Svako jutro se našminkam, moja prijateljica me pita: "Gde ćeš ti, imaš neko snimanje?", ja joj kažem ne, idem na pijacu - priča Ruška kroz osmeh.

Jakićeva je godinama vodila emisiju "Ljubav i moda", a sad je otkrila kakvi su njeni stavovi po pitanju mode.

- Ne treba pratiti modu, treba pratiti sebe. Ja recimo nosim trenerke, ove moderne boje. Neko kaže kako se ne slaže to što obučem, a pogledaj cveće u prirodi, to su boje ljubičaste, roze... Tako se i ja oblačim".

foto: Printscreen

Voditeljka neretko ističe da se oblači u kineskim buticima, i da nema problem sa jeftinom odećom, već sve ume da iznese.

- Kineze obožavam. U jednoj robnoj kući imam srebrnu karticu i uvek imam popust kod njih, a i svašta nađem kod Kineza. Oblačim se i u Bulevaru u butiku za tinejdžere, oni mi jave da su stigle nove trenerke, ove su sad hit za proleće, jako su u modi - priča Ruška.

Ruškina rečenica "Dobro jutro, lepotice" i danas je veoma popularna, a sada je imala još jednu poruku.

- To je ogromna poruka. Svi su mislili da sm odlepila kada sam to izgovorila, ali to jeste bitna poruka. Moraš da radiš na sebe da bi sebe zavolela, ako ne volim sebe kako ću vleti tebe? Moja poruka je: "Grlite se, ljubite se i izazivajte hormon sreće - poručila je Ruška.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

01:01:46 REALNA PRIČA - RUŠKA JAKIĆ - 06.12.2022.