"AKO VEČERAS NE ZAREŽI, ZAREŽAĆEMO ACA BULIĆ I JA" Nakon Anine molbe za medijsku tišinu, Milena zapucala jako i otkrila TAJNI PLAN

Ana Ćurčić nakon javnog obraćanja svojim drugaricama i molbe da se više ne oglašavaju, javnost je zanemela.

Nikome nije jasno šta se dogodilo da se Ana predomisli i stopira sve što je do sada želela, ali jasno je stavila do znanja da će večeras "progovoriti o svemu" i osuti rafalnu paljbu.

foto: Pritnscreen

Milena Kačavenda, kuma koju je zadužila za odnose sa javnošću, oglasila se ovim povodom i otkrila da li će poslušati Anu i njene molbe.

- Gledam na to da nije normalna, nešto se sa njom danas desilo. Mislim da je pismo Moke i Slavice, Šmizle i Džonija uticalo na to. Večeras u 22h očekujemo da će ona krenuti rafalno, ukoliko ne bude, Aca Bulić i ja smo u kontaktu, ukoliko ne zapuca, mi ne stajemo! Ako večeras ne pripuca i ne zareži, zarežaćemo Aca Bulić i ja - rekla je Milena, te je na pitanje kako na sve ovo gleda Anina majka, rekla:

foto: PrintScreen

- Danas se nismo čule. Telefon joj je zauzet, deca ne znaju o čemu se radi, fanovi svi potenciraju da ne odustajemo - rekla je Milena.

foto: Printscreen Zadruga

Kada je reč o Aninim suzama zbog toga što je, kako ona kaže, slagala svoju ćerku za boravak u "Zadruzi", njena kuma se osvrnula i na ovo.

- Iskreno se nadam da nije videla, svi smo to držali u tajnosti. To bi bilo jako veliko razočaranje i ja se uzdam u to da deca neće saznati - istakla je Milena, te je dodala:

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

- Mislim da ću dobiti Nobelovu nagradu za spajanje u funkciji okolo salata Moke Slavnića i njegove supruge. Tako da za sve parove koje žele da se spoje nakon 30 godina plus, kuma internacionale grmi - zaključila je Milena.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:44 Moka Slavnić se javno obratio sinu Zvezdanu