SA NJOM JE STVORIO IMPERIJU, A ONDA GA JE NAPUSTILA: Čeda Čvorak o agoniji nakon odlaska Maje Marković, ovo ga najviše boli!

Čedomir Rajičić, poznatiji kao Čeda Čvorak je u velikoj životnoj ispovest za portal Nova.rs ispričao najsitnije detalje saradnje sa Majom Marković.

Pevač se u prvom delu ispovesti prisetio samog početka karijere, ispričao nam je da je u hodnicima TV Pink čekao 850 sati da ga Željko Mitrović primi na razgovor i posluša njegove pesme koje su bile objavljene za „City records“ 1998 godine.

Sa pevačicom Majom Marković napravio je vrtoglavi uspeh, izdali su šest albuma, proputovali ceo svet, a njeno ime krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih bilo je popularno. Mi smo ga pitali šta je razlog njenog odlaska iz grupe.

„Ona nikada nije dala odgovor, Maja nije rekla ništa javno protiv mene, niti ja protiv nje, te gluposti da sam ostao dužan pare, to nije istina“, ispričao nam je Čeda, a onda se prisetio njihovog prvog uspeha.

„Odnesem narezan CD u radio ‘Košava’ i dok sam se vraćao kući 4 puta ide ‘9 ipo nedelja’, posle 7 dana, 29 radio stanica u Srbiji je imao hit dana ‘Lunine pesme’, a nas niko ne zna. Otišli smo u Budvu na neke dane, nismo radili išli smo malo da zujimo i tamo Pinkovi voditelji, deca oko njih, svima pišu autograme, a svuda grme naše pesme, 15 dana kasnije, dolazimo ponovo u Budvu, ali mi smo se već pojavili u dve tri emsije i obrnuta silka, svi kod nas, a ovi stoje sa strane i gledaju. Maja se uvek pristojno oblačila, nikakav senzacionalizam nije bio. Preko 100.000 pisama nam je tada stiglo, a u 70.000 su hvalili Majin izgled“, priča Čeda, a onda je govorio ko je tada bio aktuelan na estradi.

„Ja sam želeo da mi pružimo normalnost, tada su silikoni bili, žuta štampa je pisala, a mi smo u spotovima bili normalni. Rezultat je usledio kada su ‘Večernje novosti’ imale veče kada su birali ‘Idealnog Jugoslovena’ i ‘Idealnu Jugoslovenku’, 450.000 razglednica, pa se dobijao auto i tako dalje. ‘Idealan Jugosloven’ je te godine bio Dejan Bodiroga koji je proglašen i za najboljeg košarkaša, ne znam ko je bio drugi, treći, znam da je Slobodan Milošević bio četvrti, a Maja Marković je bila peta kao najpopularnija Jugoslovenka, te godine su Dejan Bodiroga i Maja Marković bili proglašeni za idealnog Jugoslovena i Jugoslovenku. Maja je tada imala 20 godina, to je bio veliki uspeh i nepojmljiv“, rekao je Čeda i nastavio:

„Funkcionisali smo lagano, a njen odlazak za mene je bio katastrofalan, u svakom smislu i profesionalnom i ljudskom, nisam to mogao dugo da prihvatim, godinama sam se borio i kada me neko pita šta je razlog, ja ne znam.“

Čedu smo upitali kako je Maju branio od udvarača, a šta je o tome rekao pogledajte u videu iznad teksta.

Čvorak nam je ispričao i kako je reagovao na glasine da su on i Maja bili u tajnoj vezi.

„To su pisali lažni novinari, kao i jedna novinarka koja je sada PR, izmislila je i da sam ja maltretirao Kristinu, hteo sam da je tužim, ali ne bih dobio ništa, ja i danas imam snimak, Kristina i ja smo posle preslušali taj snimak i ona je samo rekla istinu, ništa od toga nije izrekla, ali kada god se preslikava uzima se taj tekst. Mi nismo bili skadalozna grupa, bili smo vredni i radni“, rekao je on.

Muzičar nam je otkrio i da su Maja i on uspeli da se skuće i dobro naplate svoj uspeh koji se nadaleko čuo.

„Mi smo se skućili, i Maja i ja, rešili smo svoje stambene i druge probleme, uspeh sam znao da naplatim.“

Nakon što je napustila grupu, Maja je započela solo karijeru, a onda je otišla na kruzer gde je sa svojim suprugom, klavijaturistom, pevala.

„Čuo sam da je otišla na brod sa mužem, a broj je išao od Budimpešte do Tekije, rečni kruzer i taj njen muž je uvek imao gradske pevačice koje su to radile, on svira, ona peva dok penzioneri jedu i to je to. To je prilično teško i nije lako, ko sam ja sada da kažem da li je to dobro ili nije“, prokomentarisao je Čeda.

Čedu smo pitali i da li misli da se Maja sada kaje što je otišla iz grupe, a on nam je ispričao šta je njega najviše ‘zabolelo.

„Ja se nadam da sam bolji nego pre, ja sam stabilan i staložen, i da prestanem da radim sada – dosta je bilo, 25 godina, 14 diskova, 1000 nastupa po svetu, australijska, američka, kanadska turneja, zapadnoevropska, nema gde nismo bili je li dovoljno – jeste. Neću da pevam po svadbama“, rekao nam je za kraj Čeda.

