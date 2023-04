AMIDŽIĆEVE KOMŠIJE PROGOVORILE O NOVOJ DEVOJCI! Evo da li je viđaju i kome je ostao stan nakon Ognjenovog i Danijelinog RAZVODA

Naša ekipa posetila je Dorćol, gde smo porazgovarali sa komšijama iz ulice u kojoj je nekada Ognjen živeo sa bivšom suprugom Danijelom Dimitrovskom. Kako smo tamo saznali, u tom stanu je nakon razvoda ostala da živi manekenka sa sinom.

- Ognjena viđam skoro svako jutro i to jako rano. Obično oko sedam-osam ujutru. Ponekad i vikendom preko dana navrati. Nisam znala da ima novu devojku, baš sam jutros to videla po portalima. To me je baš iznenadilo - rekla nam je radnica iz obližnjeg kafića.

Ubrzo smo sreli i jednog komšiju koji nam je potvrdio da je Danijela ostala da živi u tom stanu.

- Ognjen ne živi ovde, nego njegova supruga Danijela sa detetom. Tačno je to što su rekle ostale komšije da ga stalno viđaju, jer stalno dolazi. On i Danijela su ostali u odličnim odnosima, pa nekad i deluju kao da su još zajedno. Sa novom devojkom ga nismo još videli, ali im želimo svu sreću - rekao nam je ljubazni komšija.

