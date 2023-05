"MENJAM SIJALICE, SVE RADIM" Ivana Nikolić priznala da sve poslove po kući obavlja: Kad mi se pokvari ŠPORET, ja udarim po NJEMU

Pevačica Ivana Nikolić, nekadašnja članica grupe Hurricane, otkrila je da ume sa alatom i da neretko obavlja muške poslove po kući.

- Iskreno, sve znam! Živim sama i zaista nisam osoba koja za svaku sitnicu mora da zove majstora. Prosto, znam sve sama i mnogo mi je lakše kada odmah sve odradim - priznala je Ivana i otkrila šta je poslednje što je popravljala samostalno u svom stanu:

foto: Printscreen/Instagram

- Poslednje što sam odradila sama je menjanje kuhinjske sijalice. Imam više malih sijalica i volim da ih uvek držim upaljene. Imam i disko kuglu kod kuće, volim sve te boje i volim da se, čim uđem u kuću, osećam opušteno i da svaka ta sijalica radi, da je sve na svom mestu. To je poslednje što sam sredila, a kada se pokvari šporet ili mašina za veš, ja sam onaj tip osobe koja udari da vidim da li će da proradi. A kada udarim, zovem tatu, to ne znam da rešim. Za te krupne stvari mi je ipak neophodna pomoć, ipak to nije sijalica, to je ozbiljniji posao.

Nakon priznanja da je u svakom domu ipak neophodna i muška i ženska ruka, Nikolićeva je na pitanje da li bi bila sa muškarcem koji ne ume da obavlja ništa od “muških” poslova odgovorila šaljivo:

foto: Printscreen/Ami Dži šou

- Ma bila bih, pa naučiće. Niko se nije naučen rodio, naučila bih ga ja, ali mora da zna kada ja nisam kod kuće.

