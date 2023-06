VELIKI INTERVJU SA DRAGANOM MIRKOVIĆ: O odnosu sa suprugom, karijeri, deci i dvorcu! Ovako je čestitala 20. rođendan Kuriru

do poslednjeg daha do večnosti same ići ću s vama rame uz rame

Dragana Mirković je na javnoj sceni pune četiri decenije, od toga polovinu sarađuje s Kurirom, to jest od osnivanja naše redakcije.

Nije uvek bilo lepih momenata u našoj saradnji, ali to ostaje u prošlosti. U velikom intervjuu folk diva pričala je svojim planovima, porodici i predstojećem koncertu. Sumirala je i saradnju s Kurirom, a 20. rođendan čestitala nam je stihovima svog hita "Do poslednjeg daha".

foto: Nikola Anđić

Red nalaže da početak razgovora počnem pitanjem "kako ste", a zaista me to i zanima jer ste bili prvi pevač sa ovih prostora koji je otkazao koncert u Australiji posle dva masakra u Srbiji.

- Nisam ni primetila da sam bila prva jer u takvom trenutku čovek najpre doživi šok i prvo sledeće što mu padne na pamet jeste šta ja mogu u ovakvom trenutku da učinim. Pošto sam bila predaleko od svoje zemlje, jedino što je bilo u mojoj moći jeste da se oglasim putem društvenih mreža i pružim podršku porodicama žrtava. A da pevam, sigurno nisam mogla u trenutku kada se u mojoj zemlji dešava takvo do juče nezamislivo zlo. Bila sam vezana jakim ugovorom, tamo nije bio dan žalosti, prešla sam toliki put, ali sve to je nevažno, jer po cenu bilo čega nisam mogla izaći na scenu. Imala sam sreću da su me i tamošnji organizatori razumeli i ovom prilikom im zahvaljujem i obećavam da ću to nekom sledećom prilikom nadoknaditi.

I pored toga što biste mogli da pevate isključivo po halama, dvoranama i drugim velikim prostorima, vi prihvatate i pozive za gostovanja po klubovima.

- Znate kako, kao prvo, nema svuda mogućnosti da se organizuju koncerti, a drugo, koncerti zahtevaju velika ulaganja i organizaciju, kojih nema svuda.

Zbog svega toga bi trpela publika koja želi da me čuje i vidi. To je osnovni razlog zbog koga nastupam i u odabranim klubovima, s kojima već dugo sarađujem. Tamo gde ima mogućnosti za veliki koncert, uvek biram tu opciju.

foto: PRIVATNA ARHIVA

Poslednjih godina veliki je problem pronaći dobru pesmu, koja bi se dopala i izvođaču i publici, to kaže dosta vaših kolega. Da li je i kod vas to slučaj?

- Imam tu neopisivu sreću da sam u karijeri snimila toliko pesama koje publika voli da ne stignem sve da otpevam na koncertu. Inače, da nije tako, zaista ne bih znala šta da radim u ovakvoj situaciji. Mislim da su autori trenutno zadovoljni prodajom prava za kavere ili pravljenjem muzike koja isključivo sledi aktuelni trend, a ja želim pesmu koja će imati pre svega neprolaznu vrednost, ne jurim za instant hitom, niti modom. Čim budem bila sigurna da imam takvu pesmu, snimiću je.

Vaša deca postala su jako zanimljiva medijima, iako ni vi ni oni to niste želeli. Kako sada Manuela i Marko reaguju kada vide tekstove o sebi na portalima, jesu li se navikli na to?

- Marko je muškarac, a i inače je manje osetljiv na takve stvari, tako da se i ne obazire previše. Manuela je, s druge strane, mnogo emotivnija kada su mediji u pitanju, to je na mene povukla, tako da je vređaju neistine. Ona se opet povukla s društvenih mreža i uči da prihvati to kao neminovnost, tako da se nadam da će doći do mesta gde je izmišljotine neće doticati.

foto: ATA Images

Radovi na vašem dvorcu u Austriji privode se kraju. Hoće li jedan deo dvorca zaista biti otvoren za posetioce ili je to bila dezinformacija?

- Deo će sigurno biti otvoren za posetioce, restauracija se završava i trajala je dugo jer se sve izvodilo pod nadzorom stručnjaka, pošto smo želeli da sve bude vraćeno u autentično stanje. Deo u kome ćemo mi živeti biće, naravno, zatvoren za javnost.

Ova i prethodna godina bile su u znaku pomirenja na estradi. Jesu li se vama izvinile sve koleginice koje su vas klevetale i nanele vam štetu?

- Znate kako, meni je bitno da sam ja našla mir unutar sebe, da mi ne treba bilo čije izvinjenje za ono što su uradili. Ako neko želi da pruži ruku, ja ću mu je sigurno pružiti, što sam radila čak i prva više puta u životu.

Kurir slavi 20 godina postojanja. Možete li da sumirate našu saradnju u nekoliko rečenica?

- Kad se vratim unazad, evo upravo je ovo dokaz da ja prva pružam ruku, jer sam mnogo puta plakala zbog vas. Ali bilo je i dana kada ste bili izuzetno korektni, tako da se nadam da je ovo novi početak za našu saradnju i moja želja je samo da bude bez plasiranja neproverenih informacija ili izmišljotina s vaše strane. A ako je nešto istina, pišite do mile volje, nemam pravo da se bunim, ni ja, niti bilo ko drugi. Čini mi se da ste u poslednje vreme napravili ozbiljan zaokret, da ne jurite senzacije, već istinu i želim vam da na tom putu istrajete.

Osim standardne čestitke, kojim stihovima vaše pesme biste nam čestitali rođendan?

- Evo, u maniru našeg novog početka, posvetiću vam pesmu koja je i naziv moje nove turneje: "Do poslednjeg daha, do večnosti same, ići ću sa vama rame uz rame." Nadam se da ćete i vi isto (smeh). Srećan rođendan, i još mnogo godina uspeha i ekskluziva vam želim.

Poznato je da ste godinama izbegavali velike koncerte u Beogradu. Ipak, zakazana je Arena za 29. decembar. Možete li da nam kažete ime osobe koja je uspela da vas nagovori na ovaj potez? - Već godinama me skoro svi saradnici nagovaraju na taj potez, ali bilo je bezuspešno sve dok im se nije pridružio moj suprug Toni. Njemu ne umem da kažem ne i kada je on rekao da povodom četiri decenije karijere treba da se odužim publici na taj način, ja sam kapitulirala. Uostalom, te večeri je i njegov rođendan. E sada mi predstoje meseci rada, organizacije, pripreme, jer je poznato da ja ne umem da samo izađem i pevam, već se uvek trudim da pomerim granice i da svakome ko je tu priuštim nezaboravno iskustvo.

