Kompozitor Milutin Popović Zahar, zaslužan za neke od najvećih hitova na estradi, a jedan od njegovih vanvremenskih hitova je pesma Vidovdan koju je otpevala njegova bivša supruga Gordana Goca Lazarević.

Zahar je u uključenju za emisiju Puls Srbije otkrio kako je došao do inspiracije za pesmu.

foto: Kurir televizija

- Ja sam radio tu pesmu po želji kancelarije pravoslavne crkve u Beogradu. Pošto se asvidela patrijarhu Pavlu, onda sam svim srcem radio da uradim nešto što će biti trajno, i izgleda da sam uspeo. Verovao sam u tu pesmu, pogotovo što je meni poverano da uradim svih deset ostalih izuzetnih pesama za deset najboljih pevača u tadašnjoj Jugoslavi. RTS je nudio i ostalim kompozitorama, verovatno, ali niko nije imao vremena - rekao je Zahar.

Kompozitor je takođe izneo svoje mišljenje o vezi između crkve i politike, naglašavajući da politizacija crkve nije potrebna i da se ne bi trebalo vezivati za stvari koje nemaju veze s duhovnošću naroda.

06:06 OVO JE BILA NAJVEĆA GREŠKA VESNE ZMIJANAC! Zahar: Deset najboljih pevača je bilo izabrano, JEDINO JE ONA ODBILA VANVREMENSKI HIT

- Da vam kažem, ja imam neko svoje mišljenje koje ne znači da je tačno. Ali smatram da crkva i sva politika protiv i za crkvu je nepotrebno vezivanje za jednu stvar koja nema veze sa duhom narodu.Crkva je kod nas, pre svega, pitanje kolektivnog identiteta. Svi naše manastiri to dokazuju i to su spomenici kulture celog sveta, ne samo za Srbiju i bivšu Jugoslaviju. Prema tome, to su hramovi našeg postojanja i zbog toga smo mi narod koji ne može da se odvoji od svoje crkve. Bez crkve, srpski narod nije narod uopšte. Da li me razumete? Nije reč o samoj veri kao takvoj, nego je reč o identitetu. Kosovo je jedan od ključnih odgovora na to ko smo, šta smo i odakle smo došli - istakao je Zahar.

Na pitanje voditelja Ivana Gajića, Zahar je otkrio zanimljivu anegdotu o pesmi "Vidovdan". Naime, prvobitno je planirano da tu pesmu otpeva Vesna Zmijanac, koja je tada bila vrhunski popularna.

foto: Kurir televizija

- To je više od istine, zato što sam ja dobio zadatak od Terzića, sadašnjeg direktora RTS-a, da u čast i na zahtev beogradske patrijaršije u Beogradu napravimo uspomenu na jubilej kosovskog boja. Deset novih potpuno pesama za deset najboljih pevača i da svi govore o Kosovu. Tu su bili Marinko Rokvić, Milan Babić, Merima Njegomir, Gordanova Lazarević, svi ovi najveći pevači. Svakom sam napravio posebnu pesmu. Tada je bila na vrhu top liste RTS-a najprodavanija i najkomercijalnija pevačica Vesna Zmijanac. Za nju sam ostavio Vidovdan, koja je bila najvaća pesma od svih. Međutim, ona je rekla, to nije pesma za nju. Nije to to, kaže, od prilike. Ja sam rekao dobro Vesna. To nije to, ti pevaj ono, a ja ću ovo. I kome sam drugom mogao nego Goci. Tek kad smo snimili, svi su videli o čemu se radi. I posle mi je Vesna rekla da se nikad u životu nije toliko prevarila kao taj put - rekao je Zahar.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs