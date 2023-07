GEST ĆERKE SINIŠE MIHAJLOVIĆA TERA SUZE NA OČI! Ono što je Viktorija uradila u čast ocu oduševilo je MNOGE: "Znam da je ponosan"

Najstarija ćerka Siniše Mihajlovića, Viktorija, imala je poseban odnos sa ocem i često je isticala kako je on njen superheroj.

Ona je napisala i knjigu o njemu pod nazivom "Siniša, moj otac". Viktorija neretko deli objave posvećene njenom ocu, a poslednje što je uradila u njegovu čast je oduševilo i raznežilo mnoge.

Naime, Viktorija je svom ocu posvetila tetovažu na kojoj piše "tata" i koja za nju ima posebno značenje, a reč ispisana unutar iscrtanog srca osvanula je na njenoj ruci.

- Uvek sam govorila da imaš supermoći, tata. Sada si na primer, postao nevidljiv. Ali uvek i zauvek ti i ja, jedno pored drugog kao na ovoj slici. Nikada nije ni bilo drugačije od mog rođenja. Volim te tata - napisala je u opisu jedne od mnogobrojnih fotografija sa ocem, a ona koju je juče podelila mnogima je naterala suze na oči:

Viktorija je nedavno uz emotivnu fotografiju napisala i komentar kao odgovor svim dušebrižnicima:

- Kad me pitate kako to radim, kako se smejem sa prijateljima, izlazim na večere, igram, pevam, kako živim ponovo, odgovorim da sam ja tatina ćerka. To da plačem, da ne reagujem i ne živim nije ono što me je učio. Živim i živeću svaki sekund svog života da bih ga učinila ponosnim. Danas sam devojka kakvom me je otac vaspitavao, znam da je ponosan na mene, osećam to - napisala je ona.

