"MINUTI SU BILI U PITANJU" Pevač doživeo SRČANI UDAR, sad se oglasio iz bolnice: Imam 58 godina, želim još da ŽIVIM!

Pevač Asim Bajrić nedavno je doživeo srčani udar. Samo nekoliko dana posle tog događaja on se oglasio za medije.

-Tako je to kada čovek u životu o svemu više razmišlja i vodi računa, a ponajmanje o zdravlju. Barem je tako u mom slučaju do sada bilo. Ali, kada se čovek najmanje nada dragi Bog mu pošalje opomenu i onda shvatiš da osim zdravlja ništa u životu nije preče. Još uvek se nalazim u bolnici u Tuzli, a ono što se pre toga dešavalo bilo je kao na filmskom platnu. Naime, nakon vikenda koji je bio radan i stresan desilo se to što se desilo – rekao je na početku razgovora.

Na pitanje da li je pre srčanog udara osećao neke zdravstvene probleme, Asim je odgovorio:

-Da, jesam. Trnule su mi ruke i noge, imao sam bolove u leđima, ali sve sam mislio da je to od previše posla, putovanja, stresa, kosti su me bolele. Ali, tešio sam sam sebe, da nije ništa. Dve noći pre pevao sam na svadbi u Velikoj Kladuši, subota je bila Bugojno, a onda je usledila Busovača, zatim sam sa suprugom bio dva dana u Sarajevu. Nakon toga smo se vratili u Lukavac, tačnije kući u Poljice. Dan posle, u utorak sam otišao sa rajom u šumu da sedimo, šetamo, da se družimo, vratili smo se negde predveče. Deci sam rekao da idemo ranije na spavanje, a meni se u jednom momentu desi, da mi kroz čitavo telo kao roj mrava prolazi. Tu noć sam jedva, jedva izdržao. Nisam uopšte mogao spavati, te ujutro odmah pozovem jednu rođaku koja je medicinska sestra i koja poznaje okolne doktore da me odmah prime i izvrše kontrolu. Tada mi počne celo telo trnuti. Sreća bila je jedna doktorka u selu Poljice koja je imala aparat za kontrolu srca, kada me priključila njene prve reči su bile: „Hitno, odmah u bolnicu“. Odmah su me prebacili na internu u „Plavu kliniku“, a tu me dočekao doktor Brkić i njegovi sinovi koji su iz mog sela i vrhunski stručnjaci. Usledio je pregled, a doktor Brkić mi je rekao da je u pitanju infarkt. Njegov sin me je odmah preuzeo i ugradio mi stent. Svi su mi rekli da sam bio jako hitan slučaj, u pitanju su bile minute, da sam malo zakasnio sada ne bismo razgovarali. Glavna srčana vena mi je bila kompletno začepljena.

Asim je odlučio da promeni način života.

- Promeniću kompletan način ishrane, rada, poslovanja, mnogo više ću da vodim brigu o zdravlju. Priznajem, da sam mnogo radio, putovao, jeo mnogo mesa, pečenja, a i došlo je do enormne povećanosti tog negativnog holesterola, koji stvara masnoću u telu i zgrušava krv. Ja imam 58 godina, i želim još da živim, da uživam u životu sa svojom suprugom, decom, da unuke dočekam. Doktor mi je rekao da je sve to došlo od nezdrave hrane i previše stresa.

Zbog svega što se desilo pevač će morati da napravi pauzu u radu.

-U mom kraju ostajem još jedan izvestan period da bi doktori mogli da prate moje stanje, a onda se vraćam u Austriju, tačnije u Linc. Doktor mi je striktno rekao da naredna tri meseca ne smijem stati na binu i mikrofon u ruke uzeti, a tako će i biti. Dakle, pre novembra me nema na javnim nastupima, a možda čak ni pre decembra. Možda tek za Novu godinu. Zaista ne želim više da ugrozim svoje zdravlje. A, i kada počnem da pevam neće više biti po tri nastupa u sedmici.

Asim se na kraju zahvalio svima koji su ga zvali, kolegama , fanovima koji su brinuli za njega i njegovo zdravstveno stanje.

-Tek kada se ovako nešto desi čovjek postane svestan da ima mnogo ljudi koji te poštuju i cene, brinu za tebe. Svima im od srca, jedno veliko hvala. Hvala i medijima koji su pisali o svemu ovome.

