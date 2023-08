NIJE SE NI RAZVELA, A VEĆ BI DA SE UDA! Prvo oglašavanje Tanje Savić posle VERIDBE s mlađanim pilotom (FOTO)

Tanja Savić priznala je vezu sa 11 godina mlađim pilotom Muhamedom Mukijem Bešićem. Njih dvoje se trenutno nalaze zajedno na odmoru i to u Egiptu, gde ju je, kako smo pisali, mladi pilot i zaprosio, iako još zvanično nije razvedena od Dušana Jovančevića.

"U nekom trenutku u životu, neko će vas voleti više nego što ste očekivali. Budite strpljivi i naučite da čekate, jer ponekad strašljiva osoba dobije najlepšu ljubavnu priču", podelila je status na Instagramu Tanja posle pisanja o njenoj veridbi.

Podsetomo, kako smo ekskluzivno saznali od izvora bliskom pevačici, Tanju je Muhamed zaprosio na romantičnoj večeri u Egiptu. Ona je odmah rekla "da" mladom pilotu.

- Muhamed je odlučio da jedne večeri iznenadi pevačicu i da je zaprosi baš tu u Egiptu. Prsten je kupio pred sam polazak iz Beograda i sakrio ga u kofer među svoje stvari. Zaprosio ju je na romantičnoj večeri. Tanja se oduševila i odmah je rekla da pristaje. Problem je samo što je ona još uvek zvanično udata za Dušana, koji joj neće tako lako dati razvod. To je sigurno. Kad to bude rešila, odmah će se udati za Muhameda, u to nema sumnje. Fotografija koju je objavila na Instagramu nastala je baš to veče nakon prosidbe. Ako malo bolje pogledate, videćete dijamantski prsten na njenoj ruci. Bila je sva u belom, baš je sijala. U dogovoru sa njim, rešila je da konačno prizna da su u vezi i da se ne kriju, jer će uskoro i zvanično postati muž i žena - rekao je naš izvor.

