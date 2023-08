REKLA "DA" MLADOM PILOTU, PA SE SKINULA U BIKINI: Tanja Savić procvetala uz Muhameda, objavila fotku sa plaže (FOTO)

Tanji Savić novi ljubavni status i te kako prija. Pošto je javno priznala vezu sa 11 godina mlađim pilotom Muhamedom Mukijem Bešićem, pevačica je procvetala.

Pevačica izgleda zaljubljeno i bezbrižno, a fotografijom je pokazala i šta određeni članovi njene porodice misle o vezi sa Mukijem. Tanja na fotografiji pozira sa mladom ženom koja je član njene porodice i koja, očigledno, podržava Tanjin izbor.

Podsetimo, Muki je Tanju i zaprosio u Egiptu, a ona je rekla "da". Muhamed je Tanju zaprosio na romantičnoj večeri u Egiptu, gde se trenutno nalaze na odmoru sa njenom decom.

- Tanja već nekoliko dana uživa na odmoru u Egiptu. Tamo je otišla sa dečkom i decom nakon naporne letnje sezone. Ona i Muhamed su u vezi od početka godine. Bilo je tu i raskida, jer su se i njegovi i njeni roditelji protivili toj vezi zbog razlike u godinama, ali i zbog toga što je on druge veroispovesti. To posebno smeta Tanjinoj majci Živani, koja za njega ne želi ni da čuje. Nju to više ne brine, jer je sigurna u svoju ljubav, a posebno joj je drago što su ga njena deca prihvatila. Svi se odlično slažu - ispričao je naš izvor.

