DRUGARICA OTKRILA MRAČNU ISTINU IZ DOMA NENADA ALEKSIĆA ŠA: Evo šta je radio ženi Vanji u četiri zida, o ovome ne priča u Eliti

Nenad Aleksić Ša odlučio je da uđe u Elitu, kako bi sačuvao brak sa Vanjom Ignjatović i dokazao joj neke stvari, ali čini se da je mnoge stvari prećutao.

Naime, reper jeste priznao da je bio ljubomoran i gušio suprugu, zbog straha da je izgubi, ali niko nije ni slutio u kojoj je to meri.

- Ne mogu da grešim dušu, Nenad je nikada nije fizički udario, ali ju je psihički zlostavljao. On je jedan mnogo ljubomoran tip, koji je jako nesiguran u sebe i to ispoljava tako što guši partnerke i na sve načine pokušava da ih veže za sebe. Ljubomorisao joj je za svaku sitnicu, stalno je bio u nekom grču da će ga ona napustiti. Zbog toga bi krenuo da besni, svašta joj je govorio u afektu, bile su to najgore reči i najgnusnije uvrede. Posle toga joj se izvinjavao. Zaista, ono što je on njoj radio, niko normalan ne bi trpeo - počela je za Svet Vanjina drugarica.

- Žao mi je Vanje, ona je dobra devojka, poverovala je da će ljubav sa Nenadom biti za ceo život, ali nije potrajalo. Ne znam da li će mu pružiti drugu šansu nakon rijalitija, Vanja ga voli, ali je to dug period - rekla je ona.

- Za sada je bolje da ovako ostane, mnogo se piše, ali se malo zna. Bolje neka ostane ovako, to je naša intima, videćemo - prokomentarisala je Vanja.

