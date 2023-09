ŽIKA JAKŠIĆ OSTAVIO ALKOHOL! Godinu dana kap nije okusio! Imao je dve operacije, pretila mu SEPSA, a ovu estetsku korekciju krije

Svi se čude kako to Žika Jakšić ima liniju kao momak, stomak ravan, sala nigde, a nije da se baš redovno i dijetalno hrani. Neki tvrde da se on još pre dve godine podvrgao liposukciji stomaka i da je to tajna, ali Žika ni za živu glavu ovo ne priznaje.

foto: Nenad Kostić

- Istina je da je on imao dve zdravstvene intervencije, operaciju slepog creva, kada su mu lekari za dlaku spasili život jer mu je pretila sepsa, i operaciju kile, što je već rutinska stvar. Ali pored toga on je stvarno promenio životne navika i verujem da je to ključno. Žika je pre godinu dana ostavio alkohol, jel verujete da od tada ne pije!

Njegova devojka unela je lepe promene u njegov život.

- On je to prelomio kada se zaljubio u novu devojku pre godinu dana. Možda je njoj smetao alkohol, a možda je stvarno on prvi put osetio da je srećan i da mu kako je sam rekao više ne duva promaja kroz srce – otkriva muzičar iz Granda.

Ali Žika se žali da sada ima novi problem jer kad ode u kafanu ili na neko slavlje, ne zna šta da naruči:

- Dok sam pio alkohol bio je široki spektar. Vina, rakija, viski, pošto sokove ne pijem ostaju mi kisela i obična voda i kafa. E, to mi je jedino dosadno – priznao je.

Inače, Žikina veza ide ka braku i on jedva čeka da treći put stane pred matičara jer zna da je ona prava žena za njega. S obzirom na to da se bavi ozbiljnim poslom, ona ne želi da se eksponira u javnosti, a da je zbog nje spreman da se menja iz korena svedoči i to da je batalio alkohol.

Kurir/ Svet

Bonus video:

