"KARLEUŠA MI NIJE PRUŽILA PODRŠKU!" Marija Šerifović stavila tačku na odnos sa JK, a onda je usledilo ŠOKANTNO PITANJE NOVINARA

Nakon devet godina iščekivanja novog albuma Marije Šerifović, pre nekoliko dana pevačica je objavila čak osam pesama, što je izazvalo pravu buru među oduševljenim slušaocima.

Ni sama ne krije sreću i uzbuđenje zbog toga.

- Album je posljednji izašao 2014. ali svi itekako dobro znamo da su se u 2015. dešavali singlovi koji su, rekla bih, bili jednako značeni i jednako uspješni kao i album. Ali bio je red nekako za album i ja sam se radovala tome i ispostavilo se, šta se ispostavilo, da se to sve ljudima sviđa - rekla je pevačica i dodala:

- Drago mi je što se kolegama sviđa. Ova narodnjačka strana je prigrlila pesmu Moj grad, ove moje kolege iz moje primarne branše pop muzike su prigrlile i Drugačiju, Pola sunca, Idi dok te volim. Tako da sam ja jedno stvarno srećno dete.

Mnoge Marijine kolege čestitale su joj na uspehu, ali da li joj se javila Jelena Karleuša?

- Nije se javila, pretpostavila sam da će te me to pitati. Da zauvek stavim tačku na to, ja sam Jelenom Karleušom nemam ni najmanji problem. Ako ga ona ima mislim da to treba svi da čujemo - rekla je pevačica.

Novinar ju je potom upitao da li je pružila podršku za njene albume.

- Ja mislim da su neke druge stvari u životu za pružanje podrške daleko važnije od našeg posla - odgovorila je pevačica.

