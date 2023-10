Dragana Mirković u šou "Rame uz rame sa Draganom", koji se emituje subotom i nedeljom od 20 časova na Kurir televiziji, otkrila je kakav stav ima o mišljenju drugih ljudi o sebi i koliko joj je to važno.

- Nisam radila na tome da objasnim ljudima ko sam i koliko vredim. Jednostavno, bavila sam se samo stvarima koje volim i išla sam po nekom svom instinktu i onda su s vremenom nekako ljudi sami zaključivali i sami me upoznali i doneli zaključak da sam ja osoba koja je vredna ljubavi i poštovanja. I to je najlepše u celoj priči, jer kad se nešto dešava spontano, a ne s namerom da se ti dokažeš, nego kad se samo dokažeš svojim radom i ljubavlju prema tome što radiš, onda dolazimo do tog pravog zaključka ko je kakav na javnoj sceni - rekla je Dragana.

01:41 DRAGANA MIRKOVIĆ POTPUNO RAZOTKRILA ESTRADU! Skinula sve maske i priznala: Nisam se dokazivala tokom KARIJERE, sve se desilo...

