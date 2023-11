VODITELJ GRANDA OTKRIO SVE TAJNE NAJVEĆIH SRPSKIH ZVEZDA: Evo kako se stvarno ponašaju JK, Ceca, Brena, a ona ga je baš ŠOKIRALA

Voditelj Siniša Medić ugostio je u svojim emisija koje je radio do sada skoro sve najveće zvezde šou biznisa. Neke su mu postale divne za saradnju, neke nikada više ne bi pozvao u emisiju, dok je su ga mnoge i pozitivno iznenadile.

"Snežana Đurišić mi je bila preteška za saradnju. Kao da sam imao zid ispred sebe, ali kada mi je došla drugi put, to je bila druga žena. Usred emisije sam je upitao sam je usred emisije kako to da se toliko promenila odgovorila je samo "Sada sam te upoznala”, ispričao je Medić.

foto: Privatna Arhiva

"Neda Ukraden je najteža osoba za saradnju i žena sa fantastičnom pričom. Mi se privatno super slažemo, ali kad kaže radimo neki projekat "kreće ludilo". Čak sam joj jednom rekao da ne dokazi u emisiju jer smo se toliko natezali oko nekih detalja a ona je rekla: ”Počeo si igru, sada ne možeš izaći iz nje dok ne završimo", iskren je Siniša, koji je ugostio i Cecu Ražnatović, ali i njenu supernicu Jelenu Karleušu.

"Jelena Karleuša je pre Zvezda Granda bila je zabranjena u Grandu osam godina. Otišao sam kod Saše Popovića i rekao mu da želim Karleušu, a on mi je sasvim jednostavno rekao da je slododno pozovem. Karleuša je bila skepticna ali je shvatila da nema nikakve zle krvi, već da samo želim da mi bude gost. Bila je kao uvek tačna, doterana i profesionalna. Ona ima svoje faze, nekada je top raspoložena, nekada se i ne javi.

foto: Privatna Arhiva

Zorica Brunclik uvek daje predobre priče posle jedne emisije koju smo uradili Kemis me je pozvao i rekao da su se on i Zorica rasplakali koliko je emotivna a sledeći put su poručili da ne žele više da radimo jer sam neprofesionalan jer sam u toku emisije stavio noge sa strane fotelje dok smo gledali neke fotke na video zidu cak je to i Zorica učinila ali eto posle im se nije dopalo ali oni su super ali ponekad bas čudni ljudi.

foto: Privatna Arhiva

Staniju i Soraju je ugostio u kupačem kostimu, kako je voditelj ispričao Stanija uvek dođe na vreme, dok je Soraja uvek na snimanje kasnila i po sat vremena i uvek je imala izgovor.

U nezaboravnom mu je sećanju novogodišnja emisija sa Cecom Ražnatović i Lepom Brenom.

"Sećam se da sam novogodišnji šou dogovorio sa Cecom i Brenom. Sve je bilo spremno i dogovoreno oko celog marketinga, ali Ceca je dva dana pre snimanja otkazala emisiju. Imala je zena ozbiljan razlog i shvatam, ali mi je žao jer bi to bilo totalno drugačije od svega", otkrio je voditelj.

foto: Privatna Arhiva

"Novogodišnju emisiju koju sam radio u Breninoj kući i gde je između ostalih bila i Nataša Bekvalac. Bila je apsolutna ekskluziva. Nataša je na početku bila je mirna i povučena, jer nije mogla da veruje da gde se nalazi i bila je pod velikom tremom. Brena joj tada prišla uzela za ruku i pozvala je da se slikaju za naslovnu stranu jednog časopisa".

foto: Privatna Arhiva

"Ima mnogo mladih pevača koji su bili divni za saradnju, ali ako se dobro udaju za nekog biznismena ili fudbalera, njihov profesionalizam padne najniže. Tada ih precrtam jer mogu i oni bez mene kao i ja bez njih. Ono što sam shvatio da se u šou biznisu ljudi “pljuju” pa vole i da je interes na prvom mestu", rekao je Medić.

Neostvarena želja

Medić, kako je rekao, imao je želju koja mu se nikada neće ostvariti. Naime, njegov uzor bio je Minimaks, s kojim je imao želju da ga ugosti u svojoj emisiji.

kurir.rs