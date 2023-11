"U TRENUTKU SU MI SUZE KRENULE..." Bojan Leksington otkrio pozadinu emotivnog sloma: Popio sam čašicu više!

Frontmen Leksington benda Bojan Vasković progovorio je o svojoj reakciji sa koncerta u Areni koji je održao 2020. godine. Mnogi su se pitali da li je tada brisao suze ili znoj sa lica.

- To je snimak koji je postao viralan jer je neko prepoznao taj momenat i objavio to na tik-toku. Jednostavno to je postalo viralno ničim izazvano - ističe Bojan.

foto: Kurir Televizija

Kako je u nastavku intervjua otkrio, Bojan je popio koju časicu više pre početka koncerta, pa je sve to nekako došlo na svoje i emocije su ga u datom trenutku i te kako ponele.

foto: Printscreen TV Pink

- Malo sam popio neku čašicu više pre nego što je počeo koncert, pa je malo izbijalo iz mene. Ali pevao sam pesmu koju je moj otac mnogo voleo. On je inače bio na mojim koncertama i uvek sam znao gde sedi u publici. Ali tog trenutka sam se okrenuo u Areni i shvatio da otac nije tu jer je preminuo dve godine ranije. U trenutku su mi suze krenule - ispričao je Bojan u emisiji "Zvezde Granda Specijal".

