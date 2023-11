"UGROŽEN MI JE ŽIVOT, VISILI SU NAM NA PROZORU" Dušan Kaličanin s devojkom se iselio iz stana! POPICALI ZIDOVI, PARKET... AGONIJA

Dušan Kaličanin poznati glumac kog publika voli i poznaje iz brojnih uloga u pozorišnim predstavama, ali i serijama i filmovima više od godinu dana trpi teror u sopstvenom stanu u kojem živi sa partnerkom balerinom Margo. Naime, u zgradi već godinu dana renovira se lokal, a osim buke koja mu remeti mir, Kaličaninu su popucali zidovi, parket se odvojio, a sijalice gube kontakt.

– Buka je bila nesnosna, mi nismo živeli. Onda su oni malo spustili loptu, jer su se međusobno posvađali, pa su menjali preduzimače, sve iznova radili, da bi na kraju rekli da će sve završiti u toku leta, ali i dalje traju radovi. Mi smo u teroru, godinu dana razmišljamo kad će neko da nam ugrozi život. Probudiš se odmah krene bušilica, pa čekić, a kad im se obratiš oni se ljute. Potpuno bolesna situacija. Očajni smo svi u zgradi, ja sam bukvalno odmah iznad njih i u najvećem sam problemu – otkriva poznati glumac i nastavlja priču:

– Meni su popucali zidovi u stanu, arhitekta koja radi na tom projektu, a sestra je vlasnica lokala, ušla je u moj stan da vidi i šokirala se. Čim vam popuca stan, radovi nisu adekvatni. I parket nam se odovojio od zida… Prašina svuda, buka, zavrću vodu, odvrću kad hoće – kaže glumac i dodaje da od majstora nema privatnost.

– Mi smo ih posle šest meseci tog terora zamolili da nas makar obaveste kada će biti radovi da izađemo iz stana, jer od sedam ujutru nam lupaju čekićem ispod glave. Peli su nam se na prozore spavaće sobe i visili tu, a ja sam zvao policiju. Policiji su rekli da smo mi ludi. To je ozbiljna pasivna agresija. Stoje mi na prozoru i ceo dan rade, kao da je to legitimno. Jel to znači da ja mogu da se popnem na bilo čiji prozor i crtam medvediće? Kako ja da znam da li taj čovek hoće samo da radi, ili voajeriše ili hoće da uđe i nešto uzme. Mi smo bezbednost u stanu podigli na maksimum, kao da smo trezor.

Zbog svega ovog, glumac i njegova partnerka balerina, letos su napustili stan.

- Mi smo se na dva meseca preselili jer nismo mogli da živimo u tim uslovima… Urušen je moj stan, moj mir, moje zdravlje, bezbednost! Ko će da mi nadoknadi više od godinu dana života i stresa? Kakva je to laboratorija koja se toliko radi, osim ako nije neka gde će Kim Kardašijan ponovo da se rodi?

- Komšije kukaju, tresu im se stanovi, mi na garnituri ne možemo da sedimo koliko se trese. Sijalice nam se gase jer gube kontakt koliko se sve trese. Ja ne mogu ni jedan scenario da pročitam jer i kad stavim slušalice trese mi se stan - kaže Kaličanin čije molbe i žalbe za sada nisu urodile plodom.

Kurir.rs/Svet

Bonus video:

