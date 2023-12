PRVI KORAK JE NAPRAVILA ONA: Indira Levak o upoznavanju sa suprugom, a ovo joj je NEOSTVARENA ŽELJA "Nada umire poslednja..."

Jedna od najharizmatičnijih regionalnih muzičkih zvezda od 2014. godine je u skladnom braku punom ljubavi i uzajamne podrške, a ona je sama skovala svoju sreću – bila je hrabra i spremna za prvi korak.

Indira Levak, nekadašnja pevačica grupe Colonia, jedna je od omiljenih poznatih ličnosti u regionu, a ona je obožavana kako zbog svog moćnog glasa, tako i zbog energije koju daje na svojim dinamičnim nastupima.

Uvek nasmejana i iskrena po svi pitanjima, Indija je već na početku karijere osvojila srca publike, a na privatnom planu je posebno očarala bodibildera Miroslava Levaka, s kojim je u braku od 2014. godine.

Kako je svojevremeno ispričala, ona je bila ta koja je bila smelija i koja je pokrenula njihovu priču odvažnim prvim korakom.

– Mi smo bili prijatelji pre nego što smo postali supružnici. Ali ja sam bila puno hrabrija kada je on u pitanju. Jeste da je on velik, krasan i divan mišićavi momak, ali je bio jako stidljiv. Hvala ti, Bože, što sam ja napravila prvi korak – prisetila se u intervjuu za Puls.

Kako je otkrila, sve je počelo na najromantičniji način – na obali mora.

– Sećam se da sam ga pozvala na more dok sam letovala u Šibeniku, rekla sam mu: "Hajde, dođi da se malo družimo, da popijemo kaficu, popričamo". A on je odugovlačio. Trebalo je da dođe u 12 popodne, a došao je u sedam uveče. Rekao mi je: "Šta ja sada da tamo radim. Ona je pevačica, mene je strah ako me budu paparaci slikali, šta da kažem". Evo, ljubavi, ne brini se za paparace, sada si moj za ceo život (smeh). Dakle, žene su hrabre i treba da budu hrabre – istakla je Indira.

Pevačica ne krije da joj je roditeljstvo neostvarenja želja.

– Definitivno majčinstvo. Nažalost, čovek priželjkuje, Bog određuje. Nije se dogodilo, ali ja tu ljubav delim na sve strane i svojim nećakinjama, mojoj publici. Nažalost, nije se dogodilo, ali zato imam tri mačkice, dva psa, mačora, supruga, tako da to kompenzujem njima – rekla je ona.

Svojevremeno je na istu temu pričala za hrvatsko izdanje magazina Gloria , kada je istakla da je "u dubini duše žena kao i sve druge, nežna i emotivna".

– Od najranijeg detinjstva svaka devojčica igra se s lutkicama i bebama u kolicima. Slučajno? Naravno da ne, to je jednostavno urođen nagon svake devojčice, a kasnije i žene. Da nije tako, ljudska vrsta prestala bi da postoji. Kod mene taj osećaj tinja od najranije mladosti, a ja još nisam prihvatila da mi nije suđeno. Nada umire poslednja – rekla je pre nekoliko godina i otkrila da je razmišljala o usvajanju deteta.

– Već dugo razmišljamo o usvajanju, ali u zemlji birokratije i komplikacije to nije baš jednostavno. Imamo nekoliko prijatelja koji su zbog toga prošli pravi pakao i poručili nam da ne bi to više nikada ponovili. S te strane malo oklevamo, jer smo oboje emotivci – objasnila je.

Indira je, inače, ranije bila u braku sa Narcisom Mujkićem, koji danas živi u Americi, a mediji su pisali da je tamo promenio ime i oženio se Senadom Adžem, Bosankom koja se bavi trgovinom luksuznim nekretninama i koja je karijeru započela radeći za Trampa.

