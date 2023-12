EVO KOLIKO ZAISTA GODINA IMA DEČKO JOVANE JEREMIĆ! Voditeljki ne smeta RAZLIKA, postao je DEDA, a mnogi komentarišu JEDNO!

Nakon razvoda od Vojislava Miloševića i jedne neuspešne veze, voditeljka Jovana Jeremić svoju sreću našla je kraj uspešnog privrednika Dragana Stankovića.

Ona je prethodnih meseci govorila da postoji čovek koji je osvojio njeno srce, ali nije htela da otkriva njegov identitet. Ipak. nakon što su u javnosti isplivale njihve zajedničke fotografije, rešila je da svog novog partnera predstavi na Instagramu, gde je objavila nekoliko slika na kojima se ljube i plešu.

foto: Printscreen TV Pink

Ipak, i pre toga mnogi su se interesovali za Jovanin ljubavni život, ali bezuspešno, sve dok sama nije obelodanila detalje svoje nove ljubavne romanse.

On samog početka, Jovana nije krila da je reč o starijem gospodinu. Ona je priznala da je Dragan od nje stariji 14 godina, a mnogi su ostali iznenađeni zbog te informacije. Naime, Stanković je rođen avgusta 1976. godine i ima 48 godina, dok je Jovana krajem oktobra napunila 33.

Inače, ona je ispričala da je Draganov stariji sin, koji se nedavno oženio, mlađi od nje pet godina, te da njen izabranik ima i unuku, ali i da ima mlađeg sina koji je mlađi od nje 10 godina.

foto: Privatna arhiva

Jeremićeva ističe da je Stanković pravi gospodin, zreo muškarac i alfa, a mnogi komentarišu da izgleda mnogo mladoliko iako gazi petu deceniju.

Voditeljka planira budućnost sa biznismenom

- Nikad neću zaboraviti prvi poljubac. To se dogodilo na četvrtom dejtu i tu smo se smuvali. Vozili smo se oko Hrama Svetog Save i bilo je crveno svetlo na semaforu. U tom trenutku je rekao: "Jao, vidi šta tamo ima". Ja kažem: "Šta se desilo?". Okrenem se i on mene poljubi. Kada se to dogodilo, znao sam da je to čovek mog života. Bilo je strasno, emotivno... Kada me je dodirnuo i kada je energija prostrujala kroz telo, rekla sam: "To je to" - rekla je Jovana i otkrila da će mu roditi sina, ali i da ga je upoznala sa bivšim mužem Vojislavom Miloševićem.

foto: Privatna Arhiva

- Hoću da mu rodim sina. To nije isključeno, drugo dete ću roditi samo muškarcu kojeg volim. Upoznala sam ga i sa bivšim suprugom Vojom. Poštuju se i Voja je rekao da je on fenomenalan, i da je prezadovoljan Draganom - zaključila je ona.

Kurir.rs/Blic/Prenela: K.M.

Bonus video:

00:47 Jovana Jeremić pokazala slavljeničku tortu