SOFIJA MILOŠEVIĆ SAMA I BEZ TRUNKE ŠMINKE! Manekenka NEPREPOZNATLJIVA u prirodnom izdanju! Evo gde smo je uhvatili: PAPARACO

Prethodnog vikenda poznati su okupirali šoping-mol u Beogradu na vodi da bi se na vreme ponovili pred novogodišnje praznike. Tako smo tamo zatekli i Sofiju Milošević, koja je bila više puta tokom godine na meti našeg paparaca. I dok se njen suprug Luka Jović nalazi u Italiji, gde igra fudbal, manekenka i dizajnerka je ovog puta bila usamljena.

Ona je najpre otišla da kupi kozmetiku u jednoj prodavnici, a zatim je sela u obližnji kafić kako bi se malo odmorila uz kaficu i vodu. Sofija je sve vreme s nekim pričala telefonom, a kako je tog dana bila potpuno u prirodnom izdanju bez trunke šminke, mnogi je nisu ni prepoznali.

Podsetimo, Sofija je nedavno progovorila o dva venčanja za fudbalera, pa je priznala da već sad oseća tremu zbog ovog važnog događaja u svom životu.

- Venčanje me plaši u smislu da imam neku pozitivnu tremu. Nadam se da će sve biti onako kako smo zamislili. To će biti dan kada mi želimo da okupimo prijatelje koji su nama najbliži i da proslavimo jedan nezaboravan dan ili dva i da će to biti događaj koji ćemo mi svi mi zauvek da pamtimo - rekla je Sofija u emisiji "Exkluziv".

