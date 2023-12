"JA SAM BILA NA SPRATU, A ON SA NJOM DOLE" Poznata pevačica uhvatila muža sa ŠVALERKOM u zajedničkom domu: Evo šta je uradila

Nela Bijanić, pevačica koja je nekada harala estradom, doživela neprijatno iskustvo kada je uhvatila svog supruga u prevari.

foto: Printscreen YouTube

Inače, pevačica je više od 10 godina bila u braku s estradnim menadžerom Rajkom Mjanovićem, s kojim je dobila sina Olivera Mijanovića.

Naime, ona je otkrila da joj je intuicija poručivala da nešto nije u redu, te da nikada ne bi oprostila prevaru.

- To je sve život. Nedavno sam baš rekla kada sam se ja razvela mogu svi. To znači, pošto sam ja jedna račica, porodična žena, kada sam se udala spustila sam roletne, ja koja sam ribetina, koja ode u Švajcarsku, Nemačku, Holandiju da peva i odem samo na nastup, pa u hotel i na aerodrom. Ništa me drugo nije zanimalo, imam svoju porodicu, tu priča počinje i tu se završava- rekla je Nela.

foto: Printscreen YouTube

Nela je je duže vreme sumnjala u svog supruga, ali je odlučila da ćuti kako bi videla u kom smeru će stvari da se odvijaju. Međutim, da stvar bude još gora, njen muž je ljubavnicu doveo u njihovu zajedničku kuću, te ih je uhvatila na delu.

- To je period kad se naša priča već privodila kraju. Ja sam ćutala sve vreme. Znala sam i ćutala. Puštala sam ga dokle može da ide. Ja sam bila na gornjem spratu, a on je bio dole. Tata mi je rekao da nije mogao da uđe kroz vrata, a ja sam istog momenta rekla da je dole sigurno neko, ali moj tata nije verovao u to. Čula sam da on priča sa nekim, čekala sam ispred kuće da izađe. Izašao je sa nekom devojkom, dosta mlađom od njega. Njoj sam rekla da više nikada ne dođe u kuću u kojoj živim i ja. Ne volim prevare, nisam iz te priče. U tom trenutku sam sve završila. On će zauvek ostati otac mog deteta, zbog toga smo sada u korektnim odnosima - ispričala je Nela u emisiji.

Pevačica je i ispričala kako je zapravo posumnjala u suprugovo neverstvo.

- Četrdesetak godina sam imala kada sam to saznala. Morate biti jaki mentalno, ali bilo je momenata kada sam emotivno padala. Nisam stena, pa ni ja niti bilo koja druga žena. Ali dok smo bili u braku sve je funkcionisalo kako treba – rekla je.

- Imam tu neku intuiciju da osetim kada se nešto dešava. Ne dam na sebe, pre sam za zdravu komunikaciju jer ako je nema nema ni kvalitetnog života. Kada mu zazvoni telefon ja sam znala da li je poslovno ili nije, znala sam ga, znala sam koliko će puta da trepne. Uspela sam na kraju da sklonim bes i očaj, tu tugu koja se dešava u čoveku- objasnila je.

Inače, Nela Bijanić dugogodišnjim napornim radom stekla je hotel i četvorospratnicu koju je prepisala svom nasledniku Oliveru Mijanoviću.

- Ja sam grcala za sve to, ja sam želela da stvorim. Ekstremno sam radila, pevam od svoje petnaeste godine, ali sam bila pametna. Žao mi je što neke kolege dožive 60 ili 70 godina i nemaju svoj stan. Ja bih to ubila! Ne tražim da to bude hala, ali zaradi za sebe - objasnila je Nela.

Kurir.rs/ Blic/ preneo/ N.K.

