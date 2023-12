SKANDALOZNI INTERVJU ADAMA ADAKTARA: " Zašto bih svoju ženu, ako za NOVAC MOGU DRUGU?!" Ima ŠOK PLAN za budućnost

Čuveni "bog obrva" Adam Adaktar, koji se proslavio svojim rijaliti-programom kaže da neće da mu se žena porađa u budućnosti jer ne želi da joj se telo deformiše zbog drugog stanja, pa planira da ubuduće unajmljuje surogat majku.

On tvrdi da žena nije fabrika za proizvodnju dece, te je bolje da, ako već ima novca, nađe drugu alternativu.

- Moja deca nisu krštena, ja sam hteo da ako oni budu hteli, da urade sami. Ali me je Nadalina teatralno pozvala u sobu, sela, stavila moju ruku na njeno koleno, da joj obećam nešto, da joj ispunim, amanet mi ostavlja žena. Moram da organizujem krštenje na proleće - rekao je Adam.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ne bih da sada pravimo još dece, ali hoćemo u budućnosti. U međuvremenu bih voleo i da malo živimo. Nemamo limit za to, voleo bih da imamo dece koliko možemo. U nekoj budućnosti bismo voleli da uzmemo surogat majku, to nam nije strano i želeli bismo da se Anđela odmori malo i da neko drugi obavi taj posao umesto nje. Ona ima tri carska reza i mislim da bi nam to bio pametan potez. Više ona neće rađati. Kad čitam komentare na društvenim mrežama o svojim šokantnim izjavama, ne uzbuđujem se oko toga. Žena nije fabrika i posle porođaja se raspadne! Retke su one koje izgledaju dobro posle porođaja, većini žena se stvarno drastično promeni telo. Zašto bismo tovarili ženu dok ne pukne ako možeš za novac da tovariš neku drugu? Sad postoje žene koje su plaćene za to i to je odlično. Ona dobije odlične pare za to. Neke rađaju za džabe, ali da ne ulazimo dublje u ovu temu - rekao je Adam.

Adaktar je potom otkrio da će nastaviti da snima rijaliti "Adaktarovi" i sprema mnogo iznenađenja:

foto: M.M./ATAImages

- Nastavićemo sa snimanjem našeg čuvenog rijalitija i sad se traži kuća u kojoj ćemo sve da obavimo. Biće u domaćoj produkciji i mislim da će biti baš gledano. Ne štedim novac kad hoću nešto sebi da priuštim ili porodici. Nisam toliko upućen u cene kad je u pitanju domaća kupovina, ali sam se, na primer, pre neki dan šokirao činjenicom da je mleko 300 dinara. Prolazio sam pored rafova i nisam mogao da verujem šta vidim! Mleko ne vredi tolike pare, znamo da ne može da bude neštašica jer imamo mleko u prahu. Ne znam zašto se to dešava, ali dobro. Inače kupujem sve što mi se sviđa, ne gledam cene non-stop. Punim korpe i platim koliko je potrebno. To je sve. Znam samo da su cene mnogo više danas nego kad sam ja bio mali, tako da tu paralelu mogu da podvučem.

Kurir.rs/Srpski telegraf/Prenela: K.M.

Bonus video:

01:56 POZNATI RIJALITI PAR PREKO NOĆI DOŽIVEO VELIKU PATNJU: Ovako sada živimo! Nekada vas uveseljavali, a sada proživljavaju NOĆNU MORU